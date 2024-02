Le strade in sicurezza 

Proseguono a Sant’Andrea Frius i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza delle strade del paese. Ad essere oggetto di interventi da oggi e per i prossimi cinque giorni, sarà la strada vicinale de “Sa Fogaia”, prolungamento di via Vespucci, relativa al secondo tratto.

La strada sarà bitumata: per consentire che i lavori vengano eseguiti in sicurezza, sino al 17 febbraio ci sarà il divieto di sosta e di transito su entrambi i lati. Il divieto partirà dalle 6 e terminerà alle 17.

