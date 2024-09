Le strade dell’Isola tempestate di croci: 80 dall’inizio dell’anno 

Con la tragedia avvenuta sabato sera a Cagliari che è costata la vita al 59enne Gianfranco Poddesu, salgono a 80 le morti per incidente stradale avvenute nelle strade dell’Isola dall’inizio dell’anno. Una vera e propria emergenza se si considera il trend in continuo aumento. «Il numero di incidenti e morti in Sardegna si stava riducendo di anno in anno fino al 2013», spiega Michele Vacca, referente per la Sardegna dell’Associazione Motociclisti Incolumi e dell’associazione Utenti Trasporto Pubblico. «Nel 2013, poi, hanno iniziato a diffondersi i programmi di messaggistica istantanea e i social network per i cellulari».

L’ultima tragedia

Nel frattempo è ufficialmente aperta l’inchiesta per omicidio stradale che dovrà accertare le cause del tragico incidente di sabato sera in via Is Mirrionis a Cagliari, all’atezza dell’incrocio con via Pertusola. Poddesu, che la prossima settimana avrebbe compiuto 60 anni, era in sella ad una Honda che è andata a scontrarsi contro un Nissan Qashqai guidato da un 70enne. Terminati i rilievi della Polizia Locale la dinamica resta ancora poco chiara: il Suv sarebbe uscito da un parcheggio centrale venendo centrato di lato dalla moto. Un urto violentissimo, con il 59enne catapultato sul montante del fuoristrada e che è morto per l’urto violentissimo. La pm Rita Cariello dovrà assegnare ad un esperto il compito di ricostruire dinamica e responsabilità, da qui la scelta obbligata di iscrivere nel registro degli indagati il 70enne per consentirgli di nominare un consulente di fiducia.

Ottanta croci

«In poco più di otto mesi si registrano 80 croci», chiarisce Vacca, «un risultato disastroso che fa di quest’anno uno dei peggiori per la sicurezza stradale, con una proiezione di tornare a livelli del passato». Se il numero delle vittime si era ridotto prima dell’emergenza Covid, poi - di anno in anno - si è registrato un continuo aumento costante di incidenti e morti nonostante il traffico si sia ridotto perché tanti lavoratori continuano con lo smart-working. Nel 2019 erano stati 71 e 95 nel 2020, poi l’anno successivo si era arrivati a 91, poi 100 nel 2022 e 107 nel 2023. Il costo sociale di ogni incidente mortale è di 1.812.989 euro, quindi oltre al dramma e al dolore per ciascuna famiglia, il costo totale dei soli decessi è salito dai 129 milio di euro del 2019 a 194 milioni del 2023.

Le cause

«La maggioranza dei sinistri è dovuto a comportamenti umani», assicura l’esperto, «la maggioranza dipende dalla distrazione, soprattutto dovuta agli smartphone. Poi c’è la posizione vietata carreggiata (mancate precedenze, inversioni, svolte e sorpassi vietati, sosta in punti dove si copre la visibilità agli altri conducenti), mentre la velocità è al terzo posto». Molte manovre vietate, come anche le perdite di controllo del veicolo o manovre apparentemente inspiegabili, avvengono a causa di condizioni psicofisiche alterate: in questo caso a fare da padrone ci sono l’alcol e le droghe. E se l’etilometro è ormai diffuso e lo hanno varie forze di polizie di diverse città e paesi, solo un comune su 377 è equipaggiato di drugtest.

Le emergenze

Su 57 decessi in auto del 2023 ben 25 vittime non avevano usato la cintura di sicurezza. In qualche caso la tragedia è avvenuta anche a bassa velocità ed i soccorritori hanno trovato che le vittime avevano escogitato metodi per evitare il cicalino pur senza indossarla. C’è poi il problema delle infrastrutture. «Nelle strade Anas e in quelle dei comuni che stanno investendo in manutenzione», prosegue Michele Vacca, «si registrata una diminuzione dei sinistri. Così non avviene dove invece si spende in dossi e limiti di velocità a discapito della manutenzione di asfalti, guardrail e segnaletica».

