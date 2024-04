Le strade dell’anima verso una casa sicura  

I versi percorrono strade, talvolta vicoli, dell'anima sino a raggiungere una casa sicura. Nel libro di esordio del talentuoso Davide Gallo, dal titolo “Così com'è, così com'è stato”, si attraversano gli anni più complessi dell'autore che scelgono le parole per rintracciare le crepe della vita e tentare di costruire un nuovo equilibrio.

Edito per Vallecchi Firenze, l'opera di poesia contemporanea si concentra sul dolore, sul rapporto con la morte e sulla risalita. In poco meno di cento pagine Gallo regala voce alla parola ritrovata, quella scelta con cura e restituita al lettore affinché ogni suono diventi sinfonia di riflessione.

Sei sezioni per un percorso che parte dagli occhi dell'infanzia, attraversa l'essere superstite del crollo, le strade che si dividono senza perdersi del tutto davvero, il tempo che rende prigionieri e un'ultima parte di pesi e luoghi. E nello sfogliare ecco Infanzia plurale, Crollo e fuga, Qui, tu e ancora, Tu, qui, Singolare diminuito, Di pesi, luoghi.

Proprio alla fine si riflette su ciò che attorno ci abbraccia e ci culla: la luce del giorno e l'ombra fascinosa della notte distinti in due cappotti. Nella poesia “Ci sono due cappotti che culla la mattina” emergono due figure: uno accoglie il sole, e schiarisce; l’altro a bordo del letto, è la notte che raccoglie la parola e ciò che di marginale va di fretta sbarazzato senza alleggerirne la potenza innata che in questo tempo si schiude. Qui, l’autore rivela quale cappotto indossa la sua poesia.

Gallo si distingue dal gruppo dei giovani poeti per una penna delicata ma precisa, che coglie l'indisturbato e ne espone i limiti e la forza. (fed. a.)