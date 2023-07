Le strade della poesia, versi da scrivere in paese 

A Gonnesa torna “Le strade della poesia”, il concorso organizzato dall’associazione Radici e Ali e dal Comune. Le tre poesie selezionate dalla giuria saranno trascritte in piastrelle in ceramica da installare sulle pareti delle abitazioni o degli edifici pubblici, lungo le strade del paese. Ai tre vincitori inoltre sarà consegnata una piastrella in ceramica artigianale che riprodurrà la poesia: la cerimonia di premiazione e consegna delle piastrelle avverrà in aula consiliare.

Per partecipare spedire gli elaborati per posta o consegnarli a mano in biblioteca entro il 31 luglio. L’anno scorso erano state selezionate le poesie di Loredana Cuccu, Susanna Montis e Anna Maria Beatrice Flore. ( a. pa. )

