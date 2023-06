Le strade del paese ripulite da quattrocento studenti 

Centinaia di bimbi a scuola di ploggin , recuperando spazzatura dalle strade di San Sperate. Un'iniziativa, quella ideata dall'amministrazione del paese, che ha visto la collaborazione di Formula Ambiente, con il supporto della protezione civile, Legambiente e diversi ecovolontari.

Circa 400 studenti e studentesse dell'istituto comprensivo Grazie Deledda, accompagnati anche dai rispettivi insegnanti, si sono messi al lavoro per le strade del paese dove vivono. Ma cos'è il ploggin ? Si tratta di un’attività di sensibilizzazione che contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente attraverso azioni di raccolta rifiuti.

Il tutto accade mentre si passeggia in aree di quotidiana frequentazione. «Crediamo – si legge in una nota diffusa dal comune – che l’educazione alla sostenibilità ed al rispetto dell’ambiente sia una priorità per ogni singola comunità della nostra Isola, d’Italia e del mondo intero. Educazione che deve essere consapevole e non soltanto imposta, e che deve avvolgere e coinvolgere i nostri giovani e le nostre scuole perché è lì che, ogni giorno, si costruisce il nostro futuro. Possiamo e volgiamo essere sostenibili, come Comune, e come comunità».

La mattinata si è conclusa nel centro polisportivo di Santa Suja dove i ragazzi hanno concludere la giornata confrontandosi in diversi sport e divertendosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA