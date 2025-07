Le storie magiche di Grazia Deledda a passo di danza  

Spettacoli ispirati alle storie raccontate da Grazia Deledda, negli straordinari scenari dei siti archeologici di Nora e Su Nuraxi. La Sardegna si conferma vetrina internazionale della danza. Domenica al via (fino al 17 agosto) la seconda edizione del Festival internazionale “Dancing Histor(y)ies” coordinato dall’associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.

Il cartellone

Le aree archeologiche di Nora, a Pula, e il sito Unesco “Su Nuraxi” di Barumini, ospiteranno le compagnie internazionali con le rispettive produzioni originali: 420PEOPLE (Repubblica Ceca) con “As a Cloud Above the Sea” (domenica, Nora); Derida Dance Center (Bulgaria) con “Shell of Silence” (6 agosto, Nora); ilDance (Svezia) con “Under the Gemlike Eye of Venus” (8 agosto, Nora); Polish Dance Theatre (Polonia) con “Bread of the Earth” (10 agosto, Su Nuraxi), narrazione coreutica in cui la storia di Barumini e l’opera di Grazia Deledda si trasformano in energia danzante, ricca di sfumature emotive e tecniche. Le compagnie italiane ASMED-Balletto di Sardegna, Gruppo e-Motion e Compagnia Danza Estemporada con “Nur-Akra” (17 agosto, Su Nuraxi), opera corale in cui il suono delle partiture coreografiche diviene il suono dei corpi, delle pietre che si modificano, della natura che si racconta.

Il respiro dei luoghi

L’obiettivo, anche in questa seconda edizione del festival, rimane identico: avere cura dei doni della Storia e attingere alla memoria per reinventare il futuro. Creare un dialogo a livello europeo capace di unire le arti coreutiche appartenenti all’area Sud del Mediterraneo (dove risiedono i palcoscenici naturali di Spagna, Italia, Serbia) a quelle del Nord, del Centro e dell’Est dell’Europa, ovvero Svezia, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria, i Paesi da cui provengono i partner artistici della manifestazione.

Workshop

Un incontro tra culture, il cui intento è la progettazione e la sperimentazione di un modello di valorizzazione dei siti del patrimonio archeologico internazionale attraverso le arti dello spettacolo, senza tralasciare l’impegno e la partecipazione delle comunità e il supporto allo sviluppo territoriale. Le compagnie in trasferta in Sardegna, qualche mese prima dell’estate, hanno scelto di lavorare e ispirarsi in particolare sui testi di Grazia Deledda. Nella sua ricca produzione, infatti, la scrittrice Premio Nobel ha saputo raccontare il profondo legame tra il territorio, le persone e la Natura: temi ai quali il progetto appunto si ispira. Tra i temi affrontati e raccontati, l’antica cultura alimentare, l’importanza del pane, alimento primario che solo le donne sapevano preparare, la sostenibilità dell’ambiente, la ricchezza di una grande festa secolare come Sant’Efisio.

