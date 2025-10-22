Le storie in viaggio da questa sera alla Manifattura 

Torna a Cagliari alla Manifattura di viale Regina Margherita il Festival della letteratura internazionale di viaggio, giunto alla nona edizione, un appuntamento che anche quest'anno si conferma come un’occasione preziosa per incontrare scrittrici (Nadia Terranova), artisti (Andy dei Bluvertigo), attrici (Aurora Ruffino e Irene Maiorino) e personalità del mondo della cultura e della comunicazione come Marco Travaglio. La manifestazione, in programma da oggi a sabato è stata preceduta da incontri con le scuole e da laboratori organizzati in diverse località, in Sardegna ma anche in altre parti d'Italia, a conferma della vocazione del Festival a diffondere la cultura come esperienza condivisa e partecipata.

Oggi

Ad aprire le tre giornate, stasera alle 17.30 nella sala contemporanea dell'Opificio Innova della Manifattura, sarà il Quaderno del Centro studi Salvador Allende con Federica Cannas e Franz di Maggio. A seguire, Saverio Simonelli presenterà il suo libro “L’infinito non basta”, mentre alle 18.45 sarà la volta di Nadia Terranova con il romanzo “Quello che so di te”. La serata proseguirà con Natasha Stefanenko, che racconterà il suo “Dalle Marche con amore”, per concludersi con lo spettacolo “La playlist più bella del mondo”, un dialogo tra Riccardo Rossi e Leonardo Colombati che intreccia musica e narrazione.

Venerdì

Domani, alle 17.30, sarà Marco Travaglio ad aprire la serata con un intenso monologo dal titolo “I perché dell'Ucraina e di Gaza”, un viaggio dentro le contraddizioni e le urgenze dell'attualità. Alle 18.45 Gabriella Genisi, creatrice del personaggio di Lolita Lobosco, presenta il suo nuovo romanzo “Una questione di soldi”. La serata si chiuderà con Andy dei Bluvertigo, che porterà in scena il reading musicale “Il viaggio nel labirinto. Andy racconta David Bowie”, un omaggio al Duca Bianco tra parole, musica e immagini.

Sabato

L'ultima giornata, sabato, si aprirà alle 17 con "Passavamo sulla terra leggeri”, un omaggio a Sergio Atzeni con Andrea Frailis, Rossana Copez, Carola Farci e Giovanni Manca. Subito dopo l’attrice Aurora Ruffino, che recentemente Martin Scorsese ha voluto nella seconda stagione di “The Saints”, presenterà il libro “Volevo salvare i colori”, seguita alle 18.40 da Angelica Grivel Serra con il suo nuovo romanzo “L’anello debole”. Alle 19.45 grande attesa per Irene Maiorino, protagonista di un intenso monologo tratto da “L’amica geniale” di Elena Ferrante, mentre alle 20.30 chiuderà il Festival Ernesto Bassignano con il reading musicale Mi pare ieri, tratto dal suo omonimo libro.

RIPRODUZIONE RISERVATA