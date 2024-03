Le storie di Sassari e di quelli che la abitano 

Ogni città ha le sue suggestioni da percepire quando la si vive con attento ascolto, la si percorre con lenti passi. In questa antologia, “Sassaresi per sempre”, pubblicata da Edizioni della Sera e curata sullo scrittore Pier Bruno Cosso, gli autori che si susseguono regalano al lettore un personale accento a Sassari. In una selezione precisa di racconti brevi si delineano le caratteristiche non solo della città sarda ma anche delle persone che la abitano.

La prefazione è di Lorena Piras, la postfazione di Aldo Addis.

Qui, diciassette racconti, scritti in momenti diversi da penne differenti, nei quali si rincorrono le poetiche parole di piazza e anima. La prima è cuore nevralgico di ogni città, la seconda è quella che pulsa, di chi va via e di chi sceglie di tornare.

E così il lettore può apprezzare, ad esempio ne Il pittore in città di Alessandra Piras, una storia ispirata alla vita di uno dei maggiori pittori del Novecento sardo, Giuseppe Biasi. E ancora soffermarsi, con lo scritto di Eugenio Cossu dal titolo Eros...a pagamento, su quanto è cambiato dopo la legge Merlin, dal 1958, per il mestiere più antico al mondo.

A loro si aggiungono Francesca Arca, Fabio Buzzagli, Lalla Careddu, Alberto Cocco, Franca Falchi, Marco Farina, Emma Fenu, Maria Antonietta Macciocu, Isabella Mastino, Maria Piras, Silvia Sanna, Andrea Sini, Maria Teresa Tedde, Piero Zucca (pseudonimo di un autore anonimo).

E poi lo stesso Pier Bruno Cosso che riporta agli antichi Mestieri, quelli intramontabili, con il racconto La vecchia bottega del barbiere. Francesco ha il salone in via dei Mille vicino al semaforo: visto passare la vita per decenni e tante serrande ormai chiuse. (fe. ab.)