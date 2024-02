Le storie di Maria 

Oggi in prima serata su Canale 5 appuntamento con la sesta puntata di “C’è Posta Per Te”. In studio, ospiti di Maria De Filippi, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de Il Volo, trio che ha incantato le platee di tutto il mondo e l’attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Alessandro Siani.

Con il solito garbo, Maria De Filippi racconterà le storie di chi cerca, in “C’è Posta Per Te”, un aiuto e un sostegno. Storie di ricongiungimenti, di amori interrotti, di tradimenti, di liti, di delusioni. Storie di padri e madri. Storie di figli. Storie che, settimana dopo settimana, come in una grande commedia umana, ci fanno riflettere e capire il senso grande del perdono.