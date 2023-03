Le storie dei talenti sardi all’estero 

«Le loro esperienze sono fondamentali. Ecco perché sarebbe opportuno che in questa nuova stagione, rappresentata da enormi investimenti, derivati dalla necessità di superare la crisi nata dalla pandemia e dalla guerra russo-ucraina, la ripresa fosse in qualche modo accompagnata e sostenuta dalle tante intelligenze sarde che si sono affermate in giro per il mondo, mantenendo, però, un forte legame con la nostra terra», aggiunge Cicalò.

«Sono tutti ragazzi figli di emigrati o che hanno lasciato la Sardegna per motivi di studio, ricevendo poi delle offerte di lavoro che hanno permesso loro di inserirsi in quel tessuto sociale dove avrebbero dovuto transitare per poco tempo. L’avere a disposizione le progettualità di persone capaci ed illustri, che abbiano maturato esperienze all’estero in diversi campi, è utile per contribuire allo sviluppo della Sardegna», afferma Pierpaolo Cicalò presidente dell’Istituto Santi, che da decenni si occupa dei sardi all’Estero.

Nomi e volti che oggi sono stati inseriti nel “Decalogo dei talenti sardi all’estero”, una pubblicazione, voluta dall’Istituto Fernando Santi e finanziata dalla Fondazione di Sardegna, dove hanno raccontato – in italiano, sardo o inglese - il loro vissuto e la loro esperienza, spiegando anche cosa vorrebbero per la crescita dell’Isola e dando anche consigli ai sardi che hanno scelto di vivere e realizzarsi qui.

Sono ingegneri, manager, operatori della finanza, accademici, ricercatori, imprenditori, insegnanti, partiti dalla Sardegna con un bagaglio di ambizioni e sogni. E che si sono si sono distinti, lontano dalla propria terra, in mezzo mondo: Danimarca, Svezia, Spagna e Regno Unito.

Il progetto

Risorse per la Sardegna

«Quella degli ultimi anni è una emigrazione diversa: i giovani esprimono l’eccellenza della Sardegna nel mondo. Con la loro creatività e professionalità costituiscono una risorsa irrinunciabile per la nostra Isola», è il commento dell’assessora Ada Lai che ha invitato i protagonisti della pubblicazione a partecipare alla conferenza regionale dell’emigrazione in programma a Cagliari il 28-29 aprile.

I protagonisti

A questa prima edizione del progetto hanno partecipato, grazie anche alla collaborazione dei circoli sardi in giro per il mondo, in tanti. Valerio Violo, Silvia Tolu, Valentina Matta, Michela Venturi, Davide Deiana che oggi vivono in Danimarca. Alessio Pani, Valentina Serra, Claudio Shawawreh, Eriberto Caria, Pierluigi Melis sono, invece, in Spagna. Maria Grazia Zedda, Pieranna Zicheddu, Rita Burrai, Antine Milia, Anna Maria Carta abitano nel Regno Unito e, infine Bobore Bussa Frogheri è in Svezia.

Le storie

Una storia tra tante è quella di Maria Grazia Zedda, nata a Cagliari negli anni Settanta, dopo una vita sofferta anche a causa della sua sordità. Nel 1990 si è trasferita, dove ha ritrovato sé stessa e si è realizzata professionalmente, diventando senior manager della High Speed Two, la ferrovia ad alta velocità del Regno Unito.

«I trasporti devono essere migliorati, resi accessibili e a prezzi ragionevoli per chi vive e lavora con la Sardegna», spiega lei. «Nella mia terra vorrei anche vedere adottati nuovi standard di inclusione e accessibilità lavorativa e urbana con l’abbattimento delle barriere architettoniche. E, infine, spero in una educazione molto più egualitaria e inclusiva per le future generazioni».

