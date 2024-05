Le stelle sfilano in Costa 

Arzachena. Italia protagonista alla 1ª edizione dei Kafd Globe Soccer European Awards. Intanto, l’Atalanta, dopo l’Europa League, porta a casa il titolo di Migliore squadra del Vecchio Continente, assegnato ieri al Cala di Volpe. In Gallura brillano le stelle del calcio europeo, tra premiati e ospiti, campioni del presente e del passato, da Robert Lewandowski e Cesc Fabregas a Karl-Heinz Rummenigge e Fabio Capello.

Parola di ct

E prima della cerimonia, condotta da Tom Urquhart e Melissa Satta, sul red carpet sfilano molti italiani, su tutti il ct della Nazionale Luciano Spalletti, che arriva col presidente della Figc Gabriele Gravina e col capo delegazione azzurro Gigi Buffon, che introduce il tecnico così: «Abbiamo un fuoriclasse in panchina». L’ex Napoli sorride e ricambia: «Gigi in porta non indossava la maglia numero dieci, ma di fatto è stato un numero dieci». A proposito di fuoriclasse, non potevano mancare quelli “locali”: «Claudio Ranieri al Cagliari ha fatto grandi cose, come Gigi Riva sarà per sempre un mito per la Sardegna», ha detto il ct. Poi, un commento sugli azzurri, che si presenteranno agli Europei da campioni uscenti: «È una bella responsabilità ma c’è la prendiamo tutta: al di là del risultato, vorremmo tanto poter rientrare in Italia e sentirci dire dagli italiani che sono orgogliosi di noi».

La premiazione

I Globe Soccer Awards vengono preceduti dai premi de La Liga, destinati ai migliori interpreti del calcio spagnolo: Best Goal a Jesus Areso (Osasuna), il Best Player è Jude Bellingham (Real Madrid), Best Coach Michel Sanchez (Girona) e Best U23 Player Lamine Yamal (Barcellona). Segue il Premio alla carriera a Gigi Riva, ritirato dal figlio Nicola, mentre Mikel Arteta dell’Arsenal viene celebrato come Miglior allenatore in Premier League. Premio speciale alla carriera a Rummenigge, Comeback Award a Fabregas, fresco di promozione in Serie A col Como, Football Leadership al presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. Dunque i canonici Globe Soccer Awards, al Miglior emergente Yamal (doppietta per lui), Migliore squadra assoluta l’Atalanta,rappresentata dal figlio del presidente, Luca Percassi. Migliore squadra maschile al Manchester City, femminile il Barcellona, premio alla carriera a Buffon, Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) miglior allenatore e Kylian Mbappé (Psg) miglior giocatore. Appuntamento a fine anno a Dubai per i titoli assoluti con i vincitori degli altri continenti.

