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30 maggio 2026 alle 00:21

Le stelle mondiali di scena ad Alghero 

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Miguel Hidalgo è tornato ad Alghero per concedere la rivincita ai rivali. Primo un anno fa nella tappa italiana delle World Triathlon Championship Series (che continua a essere ospitata in Sardegna), il brasiliano sarà tra i protagonisti annunciati della prova maschile che, come alle Olimpiadi, si svolge sui 1500 metri di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 di corsa, con 57 partenti. A partire dalle 14, da seguire l’australiano Matthew Hauser, campione del mondo in carica, il neozelandese Hayden Wilde, lo spagnolo David Cantero Del Campo, il francese Dorian Coninx, il portoghese Vasco Vilaca. Per l'Italia Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), Nicola Azzano (Carabinieri) ed Euan De Nigro (Carabinieri e Bressanone Nuoto) cercheranno la propria dimensione nella gara di casa.

In campo femminile, alle 11, la prova allestita dalla Federazione Italiana poggia sulla luce che irradia la francese Cassandre Beaugrand, campionessa olimpica e vincitrice un anno fa sullo stesso percorso. Medagliata a Parigi 2024 (fu bronzo) anche la britannica Beth Potter, ma tra le 46 al via anche le tedesche Lisa Tertsch (iridata 2025) e Laura Lindemann, e la lussemburghese Jeanne Lehair, ma anche le azzurre Verena Steinhauser (Fiamme Oro) e Bianca Seregni (Fiamme Oro). Differita alle 22.45 su RaiSport. ( c.a.m. )

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