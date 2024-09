Le stelle e i pianeti si ammirano tra i nuraghi 

Un viaggio nel tempo e nello spazio a S'Ortali e su Monti. Questa sera al sito archeologico di San Salvatore si terrà una serata astronomica. L'appuntamento è alle 18 per una visita guidata tra tra le vestigia prenuragiche e nuragiche. Dalle 19.30 occhi al cielo, sotto la guida esperta dei membri dell’Associazione Ogliastrina di Astronomia (dell'osservatorio Ferdinando Caliumi) si osserveranno il sole e la luna al telescopio. Seguirà un rinfresco in attesa delle condizioni ideali per proseguire l'osservazione delle costellazioni ad occhio nudo. Un'occasione per ammirare le stelle e i pianeti in un contesto storico naturalistico. Per info e prenotazioni contattare 3341046853 o scrivere a archeotortoli@gmail.com.

