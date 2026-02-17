Le stelle di Sartiglia 

Appuntamento alle 21 su Videolina per rivivere le emozioni della Sartiglia del Gremio dei Falegnami che ha richiamato, anche quest’anno, migliaia di persone a Oristano.

Una storia antica, ricca di fascino e tradizione, che viene rinnovata ogni anno con grande passione, su cui la prima televisione della Sardegna punta i suoi riflettori; una delle più antiche manifestazioni equestri che ancora si svolgono in area mediterranea. Verranno proposte le fasi più importanti della giostra: la corsa alla stella dalle 21 e le pariglie in via Mazzini dalle 23.30. Il commento è affidato a Mario Tasca, le interviste saranno di Gianfranco Locci.

