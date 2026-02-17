VaiOnline
Telecomando
18 febbraio 2026 alle 00:21

Le stelle di Sartiglia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Appuntamento alle 21 su Videolina per rivivere le emozioni della Sartiglia del Gremio dei Falegnami che ha richiamato, anche quest’anno, migliaia di persone a Oristano.

Una storia antica, ricca di fascino e tradizione, che viene rinnovata ogni anno con grande passione, su cui la prima televisione della Sardegna punta i suoi riflettori; una delle più antiche manifestazioni equestri che ancora si svolgono in area mediterranea. Verranno proposte le fasi più importanti della giostra: la corsa alla stella dalle 21 e le pariglie in via Mazzini dalle 23.30. Il commento è affidato a Mario Tasca, le interviste saranno di Gianfranco Locci.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo

Canu (Sinistra Futura), primo in Consiglio. Tra gli assessori in cima Laconi (Pd) 
Vacanze

«Un milione di turisti? Meglio la stagione da marzo a novembre»

Dopo l’incendio a Punta Molentis più controlli per tutelare l’ambiente 
Francesco Pintore
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Carnevale

Da Tempio a Cagliari, carri e maschere in piazza

Il ritorno del corteo nel capoluogo e il grande rogo di Re Giorgio in Gallura 
(Andrea Busia, Serafino Corrias, Nicole Fenu, Giorgio Onano, Giovanna Pittalis, Umberto Zedda)
Verso il referendum

Giustizia, nuovo scontro Meloni: la magistratura ci ostacola sui migranti

Riforma, Nordio accelera «Ha già i decreti attuativi» 
Il disastro

Un rogo divora il teatro Sannazaro

Incendio in pieno centro a Napoli, 25 case evacuate. Giuli: «Tornerà com’era» 
Le trattative

Italia al Board di pace tra le polemiche

Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento 