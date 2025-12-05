Le stelle della Sartiglia brilleranno nel cielo 

Simbolo della Sartiglia e, tra poco, nuova firma visiva di via Eleonora: le stelle stanno per prendersi il cielo di Oristano. Saranno loro, sospese sopra i passanti durante il prossimo Carnevale, a inaugurare una stagione culturale che prova a trasformare il centro storico in un museo diffuso.

Le stelle

Le stelle in 3D, progettate dagli studenti dell’istituto Othoca, sono il frutto di un percorso ideato dall’ex assessore Luca Faedda e portato a compimento dal suo successore, Simone Prevete. Dopo le brocche sospese di via Dritta, anche via Eleonora avrà così un’installazione capace di evocare la tradizione e dare una spinta fresca all’immagine della città. Prevete mantiene il riserbo: «Sarà una sorpresa». Quel che è certo è che l’omaggio alla Sartiglia farà parte integrante del progetto.

Opere in ceramica

Sul fronte della ceramica, qualcosa si muove, anche se la sensazione è che il potenziale resti tutto da esprimere. Nella “Città della ceramica” la valorizzazione di questo patrimonio procede a piccoli passi. «Abbiamo nuove installazioni in programma e stiamo sostituendo le opere danneggiate - spiega l’assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen – Le piastre sono state restaurate e alcune opere sono già rientrate, altre lo faranno a breve». Il ritorno del Tornio di via Figoli (a metà mese è l’inaugurazione) va letto nella stessa direzione: un tentativo di riportare la ceramica al centro del tessuto urbano.

Ecomuseo chiuso

Ma ancora non con un sede fissa. Ad aprile la Giunta Sanna ha istituito l’Ecomuseo della ceramica da ospitare nell’edificio di via Solferino, all’ingresso del parco Brigata Sassari. Una notizia accolta con entusiasmo, vista come un possibile punto di svolta. Eppure, a distanza di mesi, quello spazio è vuoto in attesa di diventare un museo vivo: il tassello che oggi manca per dare alla città un racconto coerente e continuo del suo artigianato.

Omaggio a Corriga

Il 2026, intanto, offrirà un nuovo omaggio ad Antonio Corriga. «Dopo la mostra inaugurata di recente, a marzo, nel giorno della sua nascita, verrà allestita un’esposizione dedicata alle sue ceramiche», aggiunge Prevete. Un’iniziativa che riaccende anche l’attenzione su uno dei lavori più preziosi dell’artista: la fontana del mercato civico di via Mazzini, da quasi dieci anni protetta (male) da un telo di plastica. Un’opera simbolica, che meriterebbe un deciso intervento di tutela.

I giovani

Accanto ai grandi nomi, il Comune vuole coinvolgere sempre di più i giovani. «Proporremo alle scuole di partecipare alla valorizzazione di alcune aree», annuncia Prevete. L’obiettivo è replicare l’esperienza del muro del campo Comunale, trasformato dagli studenti in una grande tela. Un modo per ridare colore a spazi trascurati e far crescere nelle nuove generazioni il senso di appartenenza alla città.

