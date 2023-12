Le stelle della musica illuminano la lunga notte live nell’Isola 

Capodanno a tutto live, da vivere in piazza, con i big della musica italiana. Da Nord a Sud dell’Isola sembra una gara a chi sfodera l’artista più famoso, il cui nome possa attirare il maggior numero di persone, con cachet da capogiro. Alla fine sarà un successo, per una notte indimenticabile, da ballare e cantare tutti insieme.

Cagliari

Il capoluogo punta su Marco Mengoni come star di richiamo internazionale che possa traghettare cittadini e turisti verso il 2024. Il vincitore di XFactor nel 2009 e dell’ultimo Sanremo, è tra i cantanti italiani più amati dal pubblico di ogni età. Teatro dello show dovrebbe essere, salvo cambiamenti, Piazza Paolo VI, per i cagliaritani piazza dei Centomila, ma c’è anche l’ipotesi della Fiera, in grado di contenere circa 30mila persone. Un investimento per la Giunta Truzzu che sfiora i 700mila euro tra compensi per l’esibizione, allestimenti, sicurezza e comunicazione. La magia del Natale, inoltre, assicurata con i tradizionali mercatini in Piazza Yenne e in Corso Vittorio Emanuele, fino all’epifania.

Olbia, Sassari

Olbia rilancia con un milione di euro per Zucchero e Salmo, sotto il Molo Brin e, nel mezzo, i fuochi artificiali. Il bluesman veneto e il rapper gallurese accenderanno la notte più lunga dell’anno. Un ricco programma di eventi natalizi, ancora, animerà le piazze e le vie del centro storico, con un occhio di riguardo per i più piccoli. Dunque arte di strada, parate, laboratori ludici e, naturalmente, la casa di Babbo Natale in Piazza Regina Margherita. Anche Sassari avrà il suo straordinario Capodanno. Dopo l’esperienza negativa dei balli in piazza del 2022 (e le polemiche), quest’anno l’amministrazione guidata da Nanni Campus è andata sul sicuro, ingaggiando la coppia artistica del momento: Francesco Renga e Nek. Saranno loro in piazza d'Italia a salutare il 2024 con un concerto gratuito di due ore piene. L’evento sarà aperto da alcune band sassaresi. Il primo dell’anno, invece, al Comunale di Sassari il Galà Pucciniano, concerto serale gratuito organizzato dall’ente concerti Marialisa de Carolis in collaborazione con il Comune di Sassari. Sul palco l'orchestra dell'ente composta da settanta musicisti. Verranno eseguite ouverture e brani del compositore lucchese e naturalmente le arie più celebri. Interpreti d'eccezione il soprano cagliaritano Francesca Pusceddu e il tenore sassarese Matteo Desole. Budget totale: 820mila euro.

Alghero

Il Capodanno si fa in tre e comincia il 29 dicembre nel Piazzale della Pace, con Guè, Noiz e Anna, per continuare il 30 con lo show musicale “Voglio tornare negli Anni ‘90” e finire in bellezza il 31 dicembre con il concerto di Luciano Ligabue. Prima e dopo un mese di eventi, con il FestivAlguer allestito da ExPop Teatro, che porta in città teatranti, danzatori, funamboli, musicisti cantautori e magiche installazioni con eventi giornalieri adatti a tutte le fasce d’età. La spesa sfiora il milione di euro, ma per la Fondazione Alghero e la giunta guidata da Conoci, porterà ricadute pari ad almeno dieci volte l’investimento a favore del comparto produttivo della città, senza contare i benefici in termini di promozione.

Gli operatori commerciali potranno inoltre fare la propria offerta per le dodici postazioni suddivise in blocchi da tre gazebo nel Piazzale della Pace per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione del Capodanno.

