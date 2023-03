Le stelle della cucina ai fornelli per i siriani colpiti dal terremoto 

Chef stellati, cuochi affermati e emergenti. Insieme per i siriani colpiti dal violento terremoto di qualche settimana fa. Domenica, il ristorante Cucina.eat di Cagliari ospiterà “Le Stelle per la Siria”. Ai fornelli Mattia Muggiri chef di “Cucina.eat”, premiato con la Bib Gourmand, gli stellati Claudio Melis, Oliver Piras, Salvatore Camedda di “SOMU” e Francesco Stara di “Fradis Minoris”, a cui si aggiungono i ristoranti rivelazione: “La Saletta” di Alghero con Gian Luca Chessa e Adriano Zucca, e “Il Pasigà” di Porto Rotondo con il suo chef Emanuele Mazzella.

Il 2023 ha confermato il trend in salita per la ristorazione sarda, premiata dalla prestigiosa Guida Michelin con 6 Stelle e 6 Bib Gourmand, numeri ancora maggiori se si tiene conto degli chef insigniti di tale riconoscimento fuori dall’Isola. Per questo motivo la Cantina Su’entu, guidata da Valeria, Roberta e Nicola Pilloni, ha promosso per il terzo anno consecutivo la manifestazione “Le Stelle in Marmilla”, in programma domenica a Sanluri.

Già nel 2022 gli chef stellati isolani si erano riuniti per dar vita a una cena di beneficenza in favore degli orfani ucraini colpiti dal conflitto, per questo motivo anche quest’anno la famiglia Pilloni ha voluto promuovere un appuntamento all’insegna della solidarietà.

A fare gli onori di casa Giuseppe Carrus, curatore della Guida Vini del Gambero Rosso: «Ancora una volta la ristorazione e il vino si mostrano unite nel nome della solidarietà. Su’entu, come già in passato, ha riunito gli chef stellati sardi che operano nell’Isola, in Italia e all’estero e che portano in alto la bandiera della cucina italiana con un pizzico di sardità gastronomica. A questo gruppo sono molto felice di offrire insieme ad Alessandra Meddi la casa di Cucina.eat. Avrò il piacere di raccontare la serata e i vini di Su’entu insieme a tanti amici chef, sommelier e camerieri. È un piccolo contributo che trasmette l’idea che vino e ristorazione sono pronti a fare la loro parte anche per il sociale».

Conclude Salvatore Pilloni, fondatore della cantina e Cavaliere del Lavoro: «È importante anche nei momenti di festa non dimenticarsi degli ultimi. Per questo motivo come ormai da tradizione promuoviamo, grazie alla generosità degli chef, una cena degustazione con i nostri vini per far arrivare un aiuto concreto alle popolazioni della Siria, devastate da anni di guerra e oggi piegate dal sisma». Il ricavato della cena sarà destinato a sostenere le attività in Siria di UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.