Le stelle del jazz brillano al Massimo 

Riparte a Cagliari con un nuovo slancio e nuove sinergie il 45° Festival internazionale Jazz in Sardegna - European Jazz Expo. Con 14 concerti, da domani a domenica, al Teatro Massimo (nelle sale M1 e M2) si riaccendono i riflettori su uno storico festival che ha portato nell’Isola i nomi più importanti del panorama musicale. Alfredo Rodriguez (domani alle 20), funambolico pianista cubano in scena con Yarel Hernandez al basso elettrico e Michael Olivera alla batteria, Alina Bzhezhinska (venerdì, alle 19.30) , tra le più apprezzate arpiste che sarà accompagnata Menelik Claffey (contrabbasso), Joel Prime (percussioni) e Matt Holmes alla batteria, Courtney Pine (sabato alle 19.30), sassofonista e polistrumentista britannico di origine giamaicana sono alcuni dei nomi della quattro giorni che tra icone, nuove voci, band-leader internazionali e progetti speciali, celebra lo spirito del jazz nel segno del dialogo musicale e del multiculturalismo.

Lo spirito

«La nuova edizione - spiega Massimo Palmas di Sardegna Concerti, fondatore del Festival - coincide con la gestione per i prossimi 25 anni del Massimo di Cagliari, in partnership con il Cedac, ma anche con la nascita di Medinsard, nuovo centro di produzione di Sardegna Concerti, finanziato dal MiC, naturale evoluzione di un percorso che ci ha visto promotori, fin dagli anni '80, di sperimentazioni e contaminazioni musicali».

Grandi nomi

Tra gli ospiti anche Bilal (domani, alle 20.30), cantautore, produttore discografico e musicista statunitense, vincitore di un Grammy Award, che si esibirà con Robert Fordjour (batteria), Samuel Dubois (steel pans), Chris Cobbson e Femi Temowo (chitarre) e Rio Kai al basso. Da non perdere venerdì, alle 22, Jazzmeia Horn, cantante, compositrice, arrangiatrice, tre volte candidata ai Grammy Awards, che salirà sul palco del Teatro Massimo con Yago Vazquez (piano) Geraud Portal (contrabbasso) ed Enrico Morello alla batteria. Riflettori puntati, sabato alle 22, sul pluripremiato batterista e compositore newyorchese Jerome Jennings che sarà accompagnato da Jordan Williams (piano e tastiera), Neta Raanan (sax tenore), Stéphane Clément (tromba), Malik McLaurine (basso e contrabbasso) e da Dj Oooh Child. Domenica, alle 21.30, da non perdere il sassofonista Gary Bartz, tra i più influenti della scena post-bop, soul-jazz e jazz-fusion americana, che suonerà insieme a Barney McAll (piano e tastiera), Ele Howell (batteria), Rita Satch (voce) e Matt Pavolka al basso. Come da sottolineare la presenza della la contrabbassista, compositrice e artista discografica di Detroit, Endea Owens con la sua potente energia, gospel e neo-soul (domenica, alle 19.30) sarà sul palco con Nia Drummond (voce), Arcoris Sandoval (piano), Irwin Hall (alto sax), Alphonso Horne (tromba) e Joe Dyson alla batteria. Sunza scordare domenica mattina, alle 12, il ritorno di Rita Marcotulli.

Emergenti

Sul palco anche nuovi talenti come Sandra Bautista, sabato alle 21, vincitrice del Premio Parodi 2024. Musica e momenti di alta formazione con Imparomusica condotto dal divulgatore e musicologo Giovanni Bietti, protagonista di due concerti-spettacolo, sabato alle 18. In programma poi le band Perspective di Luca Barrile (venerdì alle 21) e Ava Alami & Vittorio Esposito (domenica alle 20.30), vincitori lo scorso anno del Premio Isio Saba nato proprio per promuovere giovani talenti. (red. spet.)

