Le statue distrutte dai vandali  

Nel tempo sono diventate il simbolo del vandalismo, insieme a tanti altri parchi e piazze di Selargius troppo spesso presi di mira da ragazzini-teppisti. Sei statue posizionate anni fa tra la scuola di via delle Begonie e il parco di San Lussorio, due mozzate di recente e una di fatto sgretolata a terra. «Una tristezza vederle in queste condizioni, il Comune dovrebbe mettere delle telecamere e monitorare di più gli spazi pubblici della città», chiedono i residenti della zona. «Un problema sociale», sostiene il sindaco Gigi Concu, «che va affrontato con le famiglie e le scuole».

«Il Comune intervenga»

L’arrivo delle statue in città risale a oltre vent’anni fa: sei in tutto, uomini e donne in abito tradizionale, modellate da un artista sardo che aveva donato le sue opere al Comune. Prima posizionate di fronte alla chiesetta di San Giuliano, poi spostate anni dopo nello spazio comunale di via delle Begonie. «Sono state danneggiate più volte», racconta Viviana Pes, residente nel rione selargino. «Qui spesso il pomeriggio si incontrano gruppi di ragazzini, nessuno si lamenta se chiacchierano e si divertono, ma se poi il risultato è questo chiaramente il Comune deve fare qualcosa».

Non un caso isolato, gli atti vandalici si ripetono da tempo in diverse zone della città: dal parco Lineare a piazza Si ‘e Boi, sino ai giardini pubblici di Su Planu, compresa la nuova area fitness nella lottizzazione Tranzellida.

«Problema sociale»

Un problema che i vertici del Municipio conoscono bene. «Davanti ai continui e inaccettabili atti di vandalismo che continuiamo a subire, credo sia necessario fare un riflessione seria e affrontare il problema coinvolgendo famiglie, scuole e istituzioni”, commenta il sindaco Gigi Concu. «La soluzione non deve né può essere posizionare delle telecamere, cosa che peraltro abbiamo fatto in diversi punti sensibili del territorio”. Il Comune ora dovrà valutare anche i costi per un eventuale intervento di restauro che possa recuperare almeno cinque delle sei statue posizionate fra via delle Begonie e via Lubich. «Il problema va affrontato a monte», ribadisce Concu, «cercando di indagare sulle cause che portano spesso giovanissimi a preferire utilizzare il loro tempo libero per pasticciare i muri o distruggere panchine, statue, e in generale tutto ciò che di pubblico dovrebbe essere al servizio della comunità. Atti che, al di là dei danni, ritengo siano la spia di un malessere sempre più accentuato che deve portare ognuno di noi a fare la sua parte». A partire dalle Politiche sociali e giovanili, due settori del Comune che più di tutti toccano con mano il disagio sociale in città.

