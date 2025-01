«Le statine sono fondamentali» 

«In Sardegna vengono ricoverati ogni hanno circa 3000 pazienti con infarto. La causa più frequente è la patologia aterosclerotica delle arterie coronarie. L’ipercolesterolemia è un vero fattore causale dell’aterosclerosi e pesa due volte più dell’ipertensione e 4 volte di più del diabete», osserva la professoressa Roberta Montisci, direttrice della Cardiologia del Policlinico Duilio Casula (Dipartimento di Scienze mediche e Sanità pubblica Università di Cagliari): «Dopo un infarto, un paziente su 5 ne rischia un secondo entro dodici mesi, pertanto è fondamentale ridurre i valori di LDL (Lipoproteine a bassa densità) rapidamente e in modo aggressivo. Le Linee guida della Società europea di Cardiologia raccomandano target di LDL sempre più bassi, infatti per i soggetti a basso rischio cardiovascolare sono adeguati livelli di LDL inferiore a 116 mg/dl, per i pazienti a rischio moderato 100 mg/dl, per i pazienti a rischio alto 70 mg/dl, per pazienti ad alto rischio 55 mg/dl e per i pazienti a rischio proibitivo dobbiamo scendere sotto i 40 mg/dl».

«La terapia cardine», prosegue Montisci, «si basa sull’utilizzo di statine ad alta intensità e alta dose in associazione a ezetimibe o acido bempedoico, che combinati riescono a ridurre i livelli di LDL di circa il 65%. Se i valori di LDL superano i 150 mg/dl, per poter raggiungere il target, dobbiamo usare altre armi e associamo un trattamento o con anticorpi monoclonali inibitori della PCSK9 o con Inclisiran, che consentono una maggiore degradazione epatica delle LDL e quindi contribuiscono a ridurre significativamente i livelli di LDL circolanti».

«Nel nostro centro», aggiunge la specialista, «tutti i pazienti con infarto vengono dimessi con una terapia con statina ad alta intensità in associazione con ezetimibe/ac.bempedoico e una quota intorno al 15% anche con anticorpi monoclonali anti PCSK9 o Inclisiran e dopo un mese dall’evento, il 56% dei pazienti raggiunge i livelli raccomandati. Come emerge dai dati del Cholinet pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, a cui anche il nostro centro ha partecipato, quando alla terapia con statine associamo l’Inclisiran, oltre il 70% dei pazienti dopo 3 mesi, e l'83% dopo 9 mesi raggiunge i livelli target, risultati altrettanto positivi sono emersi dallo studio italiano AT TARGET-IT con inibitori di PCSK9, che ha coinvolto anche il centro di Sassari. Quindi dopo un infarto dobbiamo “colpire presto, colpire forte” per ridurre i livelli di LDL».