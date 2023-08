Le star della Dinamo basket in Cardiologia 

Non solo si rinnova ma raddoppia. La collaborazione, ormai ultradecennale, tra la Dinamo Sassari e l’ospedale San Martino, mette a segno altri punti preziosi. I campioni turritani, e per la prima volta anche le colleghe della squadra femminile, sono tornati in Cardiologia per sottoporsi ad una serie di controlli finalizzati alla prevenzione delle morti improvvise tra i giovani. I primi a partecipare allo studio che raccoglie in un database i dati cardiologici di atleti professionisti di alto livello sono stati sabato i “Giganti” Stéphane Gombauld, Stanley Whittaker, Breein Tyree, Vasilis Charalampopoulos, Filip Kruslin, Stefano Gentile, Alessandro Cappelletti, Luca Gandini, Riccardo Pisano e Tommaso Raspino. Mercoledì è toccato alle colleghe della Dinamo women Sara Crudo, Debora Carangelo, Anna Togliani, Ilaria Carta, Ivaca Raca, Agnesczka Kaczmarczyk e Sara Toffolo alle quali si sono uniti anche Ousmane Diop e Kaspar Treier, della squadra maschile. Per il direttore del reparto Francesco Dettori «un esempio virtuoso di collaborazione fra una struttura ospedaliera e una società sportiva, che comporta un reciproco vantaggio fra realtà di alto livello, a costo zero, con gli operatori sanitari che prestano la loro opera volontariamente». ( m. g. )

