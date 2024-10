Le stanze della Fille Bertha a Oristano 

Dolcemente complicate. Sorridenti ma non troppo e molto beatamente colorate. Sono così le donne di Alessandra Maria Pulixi, nota (ben nota) come La Fille Bertha. Abitano, fino a tutto dicembre, una bella sala del Museo Diocesano Arborense di Oristano, in piazza Duomo1. Minuscole, in certi quadretti, dipinte su piccoli lisci vasi di innegabile grazia, morbidissime, se si rifugiano tra i nodi degli arazzi.“Regarder. Le stanze della memoria”, mostra curata da Silvia Oppo e Antonello Carboni, invita a guardare ma sono loro, in posa frontale a fissare il visitatore.

Summa poetica

Anche dal grande pannello, realizzato in loco, che domina l’ambiente ed è una sorta di summa della poetica di questa artista capace di lavorare su qualsiasi supporto. Senza arroganza, senza cipiglio, con ingannevole soavità. Tacchi alti e rossetto, orecchini e ciglia lunghe, un fiore in mano e petali sulle vesti. Un armamentario di seduzione ma le ragazze, per nulla ammiccanti, si mantengono piuttosto ieratiche. Quando, – attenzione! – non si trasformano in gatti e altri animalini. Si circondano di candelabri, ceri, conchiglie, stille di pioggia o forse di pianto. Di simboli, scrivono i curatori, “che fondono l’inconscio individuale con quello collettivo”. Illustratrice, street artist, collaboratrice di aziende stellate come Prada, Red Valentino, Emilio Pucci, La Fille (nata a Cagliari nel 1984) somiglia un poco alle sue creature. Dolce nei modi, precisa nei gesti, veloce nello stabilire la posizione dei dettagli, ha come logo tre cuori infilzati da un’unica freccia. Laureata in psicologia, ha scelto un nom de plume vagamente fiabesco in omaggio all’infanzia. Già da ragazzina andava in giro coi suoi amici graffitari e sui muri della città ha tracciato le sue prime figure. Che non spaventano i passanti, anzi sono una presenza amichevole per quanto enigmatica. È la simmetria forse, a rassicurare sulla natura e sugli intenti di una produzione copiosa testimoniata anche dagli album e dai taccuini pieni di schizzi e progetti.

Al Museo Diocesano in contemporanea, sono proposte altre due pregevoli mostre: “Le forme del fuoco di Angelo Sciannella” e “Il giardino dell’anima” di Rose-Marie Eggmann.

