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Tennistavolo.
31 luglio 2026 alle 01:03

Le squadre sarde si attrezzano: occhio a Nulvi 

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L’estate non ha fermato l’attività delle società isolane di tennistavolo. Che preparano un altro campionato nel segno della Sardegna. Quattro squadre, su otto iscritte, nella A1 maschile, e cinque su sette nella A1 femminile. Una presenza massiccia che permette di organizzare regolari campionati, di elevare il livello tecnico e di assicurare la presenza italiana nelle coppe europee. Infatti, il 28 agosto, Santa Tecla, a Lille e Quattro Mori a Budapest, esordiranno nel primo turno della Champions League

Ritrova la A1 maschile due mesi dopo la retrocessione, il Santa Tecla Nulvi che ha acquisito i diritti dei campioni d’Italia della Bagnolese, che ripartono dalla A2. Confermata la presenza di Marcozzi, Muravera e TT Sassari. Novità nel torneo femminile: ripescate Marcozzi (al debutto in un torneo femminile e inizialmente iscritta alla A2) e Norbello, prima retrocesso d’ufficio, e riammesso grazie alla seconda squadra, vincitrice del girone B di A2.

Serie A1 maschile

La Marcozzi ha confermato Rossi e Chandra. Torna Manhani jr. e arrivano lo svedese Simon Berglund, l’austriaco Andreas Levenko e l’indiano Pall Akash.

Per Nulvi oltre il titolo sportivo, anche tre giocatori ex Bagnolese, lo svedese Hampus Soderlund, Tommaso Giovannetti e Jordy Piccolin. Sassari ha confermato Puppo, Lorenzo e Cappuccio, e ha preso l’argentino Horacio Cifuentes, 89 nel ranking mondiale, e il polacco Marek Badowski. Il cagliaritano Oyebode, numero uno d’Italia, giocherà in Francia. Al momento solo conferme nel Muravera, come Putuntica, Kozul, Trevisan e Giordano.

Serie A1 femminile

Nella prima serie femminile, la neonata Marcozzi parte con la rumena Andreea Clapa, l’indiana Oishiki Joardar e Margherita Cerritelli. Confermato il blocco del Quattro Mori, a Chasselin, Abraamian, Carnovale e Ma Hengyu, si aggiunge la coreana Kim Seong Jin, 72 nella classifica mondiale. Non svelano ancora le carte Muravera, Norbello e TT Sassari.

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