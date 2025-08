Le spine Lookman e Vlahovic 

Roma. Rientrato il caso Calhanoglu, che ha fatto la pace con Lautaro e la squadra, l’Inter è spettatrice passiva di uno dei nodi di mercato più intricati: l’Atalanta ha declinato le offerte nerazzurre per Lookman, che si è messo di traverso e vuole andarsene. L’altra matassa da sbrogliare tra le big della serie A riguarda invece la Juve, che paga il dissennato mercato di Giuntoli della scorsa stagione.

I nodi

Accanto a trattative scorrevoli ci sono alcuni snodi scivolosi. L’Atalanta lascia l’impressione di essere avviata a un ridimensionamento dopo l’uscita di scena di Gasperini. A peso d’oro Retegui si è trasferito in Arabia e il club, che si è affidato a Juric suscitando molte perplessità tra i tifosi, è incerto su Lookman, che si è promesso all’Inter. Prima il club ha dato l’impressione di avere stabilito un tetto di 50 milioni, poi ha chiuso con una email la trattativa coi nerazzurri, che erano arrivati a 45, senza probabilmente avvisare il giocatore che ha tolto dal suo profilo le immagini con la maglia dell’Atalanta. Un strappo che ricorda quello dell’anno scorso quando sembrava che il nigeriano dovesse andare al Psg, salvo fare marcia indietro quando i parigini si tirarono indietro. Lookman stavolta sembra irremovibile, forse attratto dalla prospettiva di fare la sponda a Thuram e Lautaro, e per il club bergamasco si prospetta uno spiacevole braccio di ferro. L’Inter a sua volta sperava di poter cedere Bisseck per 32 milioni al Crystal Palace, in modo da poter operare lo scatto decisivo per ingaggiare Leoni o De Winter, ma il tedesco ha rifiutato.

Gli altri club

La Juve deve affrontare pesanti incombenze: il nuovo dg Comolli si è ritrovato a gestire spese differite per 110 milioni e, nonostante gli introiti, deve liberarsi di alcuni fardelli: Vlahovic, scadenza 2026, costa 14 milioni l’anno ed è un separato in casa. Allegri lo riabbraccerebbe al Milan, che potrebbe prenderlo per 20 milioni (era costato 80 tre anni fa), ma il serbo vuole una ricca buonuscita. C’è poi Douglas Luiz, pagato l’anno scorso 50 milioni all’Aston Villa (con 5 di stipendio) e quasi mai utilizzato. Il brasiliano non si è presentato in ritiro e ora la Juve spera di piazzarlo a Everton o West Ham. Un altro emarginato è Timothy Weah il cui procuratore ha rifiutato il Nottingham e attaccato Comolli e raggiungerà De Zerbi al Marsiglia (affare chiuso ieri per 18 milioni).

RIPRODUZIONE RISERVATA