Le spiagge militari riaperte per l’estate (anche col missile) 

Tacciono (o quasi) le armi, si aprono gli ombrelloni: dal 1° giugno e fino al 30 settembre si può prendere il sole e fare il bagno nelle spiagge di Murtas (Villaputzu), S’Ortixeddu e Is Arenas Biancas (Teulada). Lo stabilisce il protocollo d’intesa sulle servitù militari sottoscritto otto anni fa a Roma tra la Regione (presidente Francesco Pigliaru) e ministero della Difesa (lo guidava Roberta Pinotti): quello che decretò la sospensione delle attività a fuoco nei periodi estivi. A Murtas, detto fatto: accesso consentito ai bagnanti dal 1° giugno; si parcheggia gratis, «sono già installate le mini-isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti ed è già fruibile l’area per i cani», annuncia il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu: «Stiamo anche facendo posizionare le passerelle per l’accesso e abbiamo fatto il bando per la sicurezza a mare, servono due postazioni. Ma non è facile trovare bagnini».

Uno “Stinger” in acqua

Tutto molto bello, non fosse che – L’Unione Sarda ne ha dato notizia ieri – al largo, in un’area di mare con circa 100 metri di fondale, giace un missile “Stinger” lungo un metro e mezzo e dotato di carica esplosiva: un lascito (non l’unico: più a nord, davanti alle coste ogliastrine, è disperso un missile Aster30, anche questo carico) delle esercitazioni militari svolte nel poligono di Quirra. Un’ordinanza della Capitaneria di porto di Arbatax vieta ogni attività per un raggio di 150 metri attorno al punto (approssimativo) di inabissamento dell’ordigno. «Certo non è una bella pubblicità», sospira il sindaco Porcu: «Tuttavia non mi risultano problemi per i bagnanti e la balneazione in generale: si può tranquillamente accedere in spiaggia in assoluta sicurezza».

Dai divieti alle strisce blu

Tempi più rilassati per la riapertura a Teulada: ci sono voluti un paio di giorni di attesa per S’Ortixeddu e una decina per Is Arenas biancas, il tratto teuladino di Porto Pino. «La cooperativa che gestisce i parcheggi – spiega il sindaco Angelo Milia – ha rapidamente preso possesso delle chiavi dei cancelli d’accesso ma prima di riaprire al pubblico è stato necessario verificare le condizioni degli stradelli e, dov’era il caso, renderi percorribili. C’era anche da montare il gabbiotto della biglietteria». A Is Arenas biancas, infatti, la sosta si paga: in auto, 7 euro per la giornata intera e 5 se si arriva dopo le 14, con riduzioni per residenti, proprietari di case e clienti degli alberghi.

Progetti ambiziosi

Per Murtas, spiaggia lunga sei chilometri, il Comune di Villaputzu ha progetti ambiziosi: «Abbiamo vinto un bando da un milione dalla Regione per implementare gli accessi – annuncia Porcu – ed entro l’anno contiamo di varare il Pul (piano di utilizzo dei litorali) che prevede tre concessioni balneari, per altrettanti chioschi e stabilimenti con lettini e ombrelloni». In quest’ottica, le riaperture da giugno a settembre non sono abbastanza: «Il protocollo del 2017 – ricorda il sindaco – prevedeva deroghe alle chiusure nel resto dell’anno. Bisognava implementarle, ma con la Giunta Solinas sulla questione è calato il silenzio». Parole che ricalcano quelle dette di recente a questo giornale dal generale di Brigata dell’Esercito, Stefano Scanu, secondo il quale, però, con la nuova amministrazione non è cambiato granché, mentre va ricordato che, da presidente, Solinas ha sottoscritto dei disciplinari per i vari poligoni dell’Isola, in virtù dei quali i Comuni competenti concordano di volta in volta con le autorità militari locali aperture occasionali al di fuori della finestra temporale giugno/settembre.

«Ma occorre una regola generale», riprende il sindaco Sandro Porcu, che dall’anno scorso è anche consigliere regionale di maggioranza (con “Orizzonte Comune”): «La Regione deve riavviare un confronto col ministero per implementare il protocollo del 2017. Il tavolo giusto è il Comitato paritetico: la Giunta attuale ci sta lavorando».

Obiettivo Porto Tramatzu

L’auspicio di dare gambe alle deroghe rimaste sulla carta è condiviso dal sindaco di Teulada, che tiene d’occhio un altro punto del protocollo del 2017: quello che prevede il passaggio alla Regione della concessione di cui il ministero della Difesa era titolare a Porto Tramatzu. «Deve ancora essere perfezionato», fa sapere Milia: «Parliamo di un tratto della spiaggia dove sorgeva lo stabilimento dei militari. Abbattuti i casotti, resta da definire il passaggio alla Regione di un’area abbastanza ridotta».

