«Le spese per Mattarella? Poche» 

«È stato un grande lavoro di squadra, portato avanti anche in forma gratuita e volontaria e con grande entusiasmo». Il sindaco Emiliano Fenu riassume così mesi di impegno per accogliere al meglio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e aprire nel modo più prestigioso il centenario dall’assegnazione del premio Nobel a Grazia Deledda. Tutto inizia a ottobre con l’idea di chiamare qui il capo dello Stato. La lettera d’invito parte subito e con sollecitudine arriva la risposta del Quirinale con la disponibilità del presidente, già lettore della Deledda. A quel punto parte la macchina organizzativa che mobilita gli uffici del Comune. E non solo.

Gli interventi

Bisogna provvedere a qualche intervento nel teatro Eliseo. Bastano 3.660 euro per intonaci, tinteggiatura e piccola falegnameria. A questi si aggiungono i lavori per sistemare le strade individuate per il percorso presidenziale, attingendo dai fondi riservati al decoro urbano. E poi 7.300 euro di spese di rappresentanze dove sono compresi i rimborsi spese ai relatori i quali, però, rinunciano ad altri compensi. È il segno di un entusiasmo che si allarga, anche agli studenti: quelli dell’istituto Podda che cantano l’inno nazionale, del liceo musicale Satta che propongono anche “No potho reposare”. E poi gli allievi del liceo Fermi che, impegnati nelle simulazioni Onu, stavolta curano l’accoglienza al Ten. L’esibizione musicale è tanto apprezzata che ora il sindaco pensa a un riconoscimento pubblico in Comune. Roberto Ziranu dona l’opera da regalare a Mattarella: un ritratto della Deledda. «Bella, è proprio un’opera d’arte», commenta il presidente quando la riceve. «La sua presenza ha reso onore alla scrittrice e alla città», sottolineano soddisfatti il sindaco e l’assessora alla Cultura, Natascia Demurtas, in prima linea nell’organizzazione.

La scuola

Mattarella si porta via da Nuoro la pagella della Deledda, le lettere dei bambini e il documento dei sindacati che contestano i tagli delle autonomie. «Le rivolgiamo un appello affinché una misura così ingiusta, contro cui è rivolta la nostra protesta, sia tempestivamente modificata in vista delle imminenti operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico, come iscrizioni e definizione degli organici», scrivono con fiducia Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda.

