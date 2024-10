Le spese lievitano se le rimozioni scattano la notte 

Amati e odiati a seconda delle situazioni. Invocati da chi finisce sotto sequestro a causa di un’auto parcheggiata di fronte a un passo carrabile o in doppia fila, detestati da chi rimane vittima di una rimozione. Finire nelle grinfie del carro attrezzi può costare davvero caro agli incauti automobilisti. In caso di prelievo è necessario mettere in conto una spesa che aumenta notevolmente se il carro gru interviene durante la notte o i giorni festivi

La tariffa diurna (dalle 6 alle 22) per la rimozione di auto sino a 1,5 tonnellate è di 89,51 per l’intervento completo (20,29 euro diritto di chiamata; 30,46 carico e scarico; 21,85 indennità base 5 chilometri; 16,91 custodia). Nel caso l’intervento venga sospeso la spesa scende a 50,75 euro (diritto dI chiamata e carico e scarico). A queste cifre va aggiunta la sanzione per l’infrazione.

Nel caso di prelievi notturni (dalle 22 alle 6) e festivi, sempre per veicoli sino a 1,5 tonnellate, i costi lievitano e raggiungono 11,29 euro per l’intervento completo (26,38 euro diritto di chiamata; 39,60carico e scarico; 28,40 indennità base 5 chilometri; 16,91 custodia). Nel caso l’intervento venga sospeso la spesa scende a 65,98 euro (diritto dI chiamata e carico e scarico). A queste cifre va aggiunta la sanzione per l’infrazione.

