Le spade a casa per un giorno 

Le spade in bronzo di epoca nuragica rinvenute a “Monte sa Idda” ritorneranno a casa, per un giorno, dopo 110 anni dalla scoperta.Il Comune ha aderito al progetto “Dai musei nazionali di Cagliari verso casa”, che favorisce la diffusione della conoscenza del patrimonio archeologico del territorio, presentando la richiesta di prestito dei reperti. Le spade, di pregevole fattura, saranno esposte sabato 7 dicembre nel Centro socio-culturale. Lo scopo è far conoscere alla cittadinanza la propria storia, passando per le testimonianze archeologiche rinvenute nel territorio, come questi manufatti in bronzo. Per rendere possibile l’operazione, il Comune ha ottenuto dalla Fondazione di Sardegna, la concessione di un contributo straordinario di seimila euro, necessari per garantire il trasporto e la sicurezza dei reperti, durante l’esposizione. (a. cu.)

