Le società sportive vogliono più inclusione 

Non solo attività sportive ordinarie, anche iniziative di carattere sociale e aggregativo, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione. È quanto emerge dall’indagine messa in campo dal Comune nei mesi scorsi e rivolta alle società sportive cittadine: un questionario studiato per capire esigenze e proposte sulla gestione degli impianti comunali presenti nel territorio, compresi quelli in corso di riqualificazione e dove il restyling è stato finanziato.

«Le risposte hanno evidenziato un forte orientamento verso progetti che favoriscano la partecipazione e l’inclusione sociale, riconoscendo nello sport uno strumento educativo, di crescita e di integrazione comunitaria», fanno sapere dal Comune. Su un totale di 29 associazioni contattate, hanno risposto meno della metà, «tuttavia tutti coloro che hanno dato un riscontro al questionario hanno manifestato interesse a ottenere in concessione gratuita un impianto sportivo comunale, evidenziando la volontà di collaborare con l’amministrazione per una gestione condivisa». Il questionario, si legge nella nota del Comune, «ha consentito di comprendere le esigenze e le potenzialità progettuali delle società sportive, nonché programmare in modo più mirato e partecipato le future politiche di gestione e valorizzazione degli impianti comunali».

