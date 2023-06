Le società sportive rientrano nell’ex hub vaccinale Asl 

Dopo più di un anno di continui rinvii, il capannone polivalente che si trova di fronte all’ospedale di San Gavino ritorna nelle mani del Comune che lo aveva affidato in comodato d’uso gratuito alla Asl del Medio Campidano come hub vaccinale. Lo annuncia il sindaco Carlo Tomasi: «Finalmente possiamo restituire questo importante spazio alle società sportive del paese ma ci sarà la possibilità di organizzare anche manifestazioni di diverso tipo: dai convegni agli spettacoli. Avevamo inoltrato da tempo alla Asl la richiesta per la restituzione».

In Consiglio comunale il tema è stato affrontato più volte da quando la Asl aveva sospeso la somministrazione nell’aprile del 2022 e alcune società sportive del paese erano state costrette a spostarsi anche fuori da San Gavino per la carenza di spazi e di strutture adeguate. A più riprese i consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù aveva messo in evidenza in Aula la situazione di stallo che si era creata: «Le società sportive, in primo luogo quelle del calcio a 5, si sono viste private per tantissimi mesi di questo spazio con notevoli danni alle loro attività e avevano la necessità di riprendere questi spazi. I disagi si sono fatti sentire soprattutto nel periodo invernale in cui c’era l’esigenza di avere uno spazio chiuso idoneo». E l’apertura del capannone ha già permesso di ospitare la festa degli agricoltori organizzata dal comitato di Sant’Isidoro. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA