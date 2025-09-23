VaiOnline
L’anticipo.
24 settembre 2025 alle 00:43

«Le società regionali non hanno investito» 

«Qui ci sono grandi iniziative, che portano determinati tipi di investimenti nel territorio, ne è un esempio una grande miniera che porta ricerca scientifica»: queste sono le parole (in riferimento all’Einstein Telescope) della presidente della Regione Alessandra Todde ieri a Nuoro all’auditorium dell’Exmè per il convegno “Come creare un investiment hub nel Nuorese”, inserito nel programma della Notte dei Ricercatori organizzata dallo Europe Direct cittadino. A intervenire, davanti alle autorità, alla prefetta Alessandra Nigro, al comandante provinciale dei carabinieri Gennaro Cassese, gli assessori comunali Mariangela Crabolu e Marco Canu, il consigliere regionale Sebastian Cocco e un vasto pubblico, sono stati Salvatore Boeddu dello Europe Direct, il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, Massimiliano Cossu di Portale Sardegna, Antonio Solinas di Abinsula, gli esperti Antonio Usai e Eva Fassbender, tedesca trasferita in Sardegna, punto di riferimento per investitori tedeschi; da remoto anche Rinaldo Denti e Gianpaolo Rivano.

Tra gli argomenti toccati quello di rendere il territorio più «business friendly», ascoltare i suggerimenti utili da chi viene da fuori, stimolare pubblico e privato, e discutere su un programma di azione. «Quando si piantano dei semi le cose possono succedere - afferma Todde -. Io non ho mai visto accadere nulla dove c’è il deserto. L’attenzione che c’è in questo momento in Sardegna in merito non ha eguali. Bisogna chiedersi chi arriva qua cosa trova e chi vuole investire cosa trova. Abbiamo società regionali che gestiscono l’acqua e i trasporti, che sono stati assenti dal punto di vista degli investimenti e non hanno fatto da traino. La gestione dell’acqua sarà ciò che inciderà sul nostro futuro. E poi gli investimenti arrivano quando c’è fiducia. La filiera enologica, per esempio, ha del margine, e non bisogna aver paura del mercato. Bisogna capire quali sono le leve del territorio e portarle avanti».

COMMENTI

