Le sirene e la desolazione  nella città rasa al suolo:  «Come un bombardamento» 

Le operazioni di ricerca continuano, anche a cinque giorni dal terremoto. Talvolta i soccorritori chiedono di fare silenzio perché hanno l'impressione di avere sentito una voce chiamare da sotto le macerie. Gli abitanti della città, tutti sfollati, vagano con gli occhi sbarrati e lo sguardo perso nel vuoto. «Non c'è più niente da fare», grida una donna in lacrime disperata, un'altra invece si lamenta perché i soccorritori non sono riusciti ad estrarre dalle macerie sua figlia.

Metà dei palazzi sono crollati e gli edifici rimasti in piedi mostrano ferite irreparabili, danno l'impressione di potere cadere da un momento all'altro. Accanto ai viali spaziosi del centro ci sono cumuli di macerie e si vedono edifici un tempo alti dieci piani accartocciati su se stessi. Per strada si incontrano militari armati, agenti di polizia, giornalisti e soccorritori.

Arrivando da Gaziantep, iniziano a vedersi distributori di benzina divelti e fattorie ripiegate su se stesse mentre l'asfalto dell'autostrada, che passa nelle campagne, si è deformato con tante crepe che aumentano man mano che ci si avvicina all'epicentro. Già in periferia si trovano palazzi storti o in parte distrutti mentre si possono notare danni anche su edifici in costruzione da pochi mesi. Ma è non appena si entra nel centro di Kahramanmaras che «la tragedia del secolo», come ha definito il terremoto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, si manifesta in tutto il suo dramma.

KAHRAMANMARAŞ. Interi quartieri rasi al suolo come dopo un bombardamento aereo. A Kahramanmaras, città da oltre un milione di abitanti a qualche chilometro dall'epicentro del sisma nel sud est della Turchia, i 90 secondi del terremoto hanno causato danni che sembrano il risultato di una lunga guerra.

Arrivando da Gaziantep, iniziano a vedersi distributori di benzina divelti e fattorie ripiegate su se stesse mentre l'asfalto dell'autostrada, che passa nelle campagne, si è deformato con tante crepe che aumentano man mano che ci si avvicina all'epicentro. Già in periferia si trovano palazzi storti o in parte distrutti mentre si possono notare danni anche su edifici in costruzione da pochi mesi. Ma è non appena si entra nel centro di Kahramanmaras che «la tragedia del secolo», come ha definito il terremoto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, si manifesta in tutto il suo dramma.

Ricerche continue

Metà dei palazzi sono crollati e gli edifici rimasti in piedi mostrano ferite irreparabili, danno l'impressione di potere cadere da un momento all'altro. Accanto ai viali spaziosi del centro ci sono cumuli di macerie e si vedono edifici un tempo alti dieci piani accartocciati su se stessi. Per strada si incontrano militari armati, agenti di polizia, giornalisti e soccorritori.

Le operazioni di ricerca continuano, anche a cinque giorni dal terremoto. Talvolta i soccorritori chiedono di fare silenzio perché hanno l'impressione di avere sentito una voce chiamare da sotto le macerie. Gli abitanti della città, tutti sfollati, vagano con gli occhi sbarrati e lo sguardo perso nel vuoto. «Non c'è più niente da fare», grida una donna in lacrime disperata, un'altra invece si lamenta perché i soccorritori non sono riusciti ad estrarre dalle macerie sua figlia.

La preghiera del venerdì

Ambulanze sfrecciano con le sirene spiegate tra automobili che si muovono in ogni direzione mentre si sente il richiamo alla preghiera islamica del venerdì dal minareto di una moschea rimasta in piedi. Quel suono è forse l'unica cosa rimasta tale e quale a quello che succedeva in città solo una settimana fa, prima che tutto cambiasse per sempre. Accanto a fuochi accesi per terra, furgoni distribuiscono gratuitamente acqua e cibo ma le condizioni igieniche sono delle peggiori, non c'è acqua corrente, né tantomeno elettricità o gas. E fa molto freddo.

Le strade sono piene di immondizia e le tende dove gli sfollati possono trovare un po' di conforto sono davvero pochissime. Se ne vedono paradossalmente di più in città come Gaziantep dove il terremoto ha provocato meno danni. «I soccorsi sono arrivati qui soltanto il terzo giorno», dice con rabbia Ahmet, trentenne che da lunedì dorme in auto, mentre i suoi genitori non sono ancora stati trovati. E tra i dispersi di Kahramanmaras resta anche il consulente orafo veneto 60enne Angelo Zen, che era in città per incontrare un socio turco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata