Le signore dell’Ardia tra gioia e tensione 

Se la felicità si potesse misurare con un sorriso, quello di Simona Manca rappresenta la gioia vera. È la moglie di Marco Mongili, prima pandela dell'Ardia che si corre il 6 e 7 luglio. Un anno davvero speciale: il marito guiderà la corsa tanto cara ai sedilesi, mentre lei è in dolce attesa di una bambina.

La felicità

«La nostra – racconta la 45enne Simona Manca - è davvero una felicità immensa e non trovo le parole giuste per descrivere quanto sta succedendo. Marco che fa il capocorsa e l’arrivo di un figlio erano due cose talmente attese che non stiamo nella pelle». E vista la sua condizione, la futura mamma ha trovato l’aiuto di famiglia, parenti e amici. «Siamo un esercito - sottolinea Simona - e tutti sono impegnati per preparare l'accoglienza degli ospiti». Uno però dei compiti che non può delegare è quello di stare vicino al compagno di vita in un momento così importante per la sua vita. «Anche se caratterialmente è una persona tranquilla e solare - afferma - cerco di sostenerlo e stargli accanto, condividendo con ogni cosa. La scelta del parroco don Mongili di investirlo come capocorsa è stato un dono immenso e lui cercherà di onorare il santo per fede e per il paese. Vista la mia condizione non andrò all’Ardia, ma pregherò perché tutto vada bene».

L’apprensione

Anche la 38enne Claudia Piras, moglie della seconda bandiera Pier Giuseppe Spada e mamma di Rachele e Aurora, sta vivendo con emozione i momenti di attesa per il grande giorno dell’Ardia. «È normale che ci sia un po’ di tensione ma mi conforta vedere mio marito che non fa trasparire nulla e si sta preparando con grande impegno. Io andrò all’Ardia per stare vicina a Pier Giuseppe».

L’amicizia

Daniela Pintus, 27 anni, è la moglie della terza bandiera Alessandro Nieddu e la mamma di Carmine e Rosalia che ha appena un anno. «La nascita della nostra figlia è la gioia più intensa – afferma - Sono contenta perché con Simona e Claudia abbiamo reso più forte e solida una bella amicizia anche grazie a san Costantino. All’Ardia probabilmente andrò solo il 6 perché con la bambina piccola non è facile organizzarsi».

