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18 settembre 2026 alle 00:23

Le sfumature della dance nelle notti del weekend  

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Oggi. All’Emerson ancora un venerdì di Dopomare croccante: musica house e italiana con Loddo, Sheldon e Luma e le percussioni di Pablo. Si balla il genere latino all’Azul con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Show musicale di Rovelli a cena con musica italiana e internazionale e poi djset house fino a tardi. Festa Euphoria alle Terrazze, live music poi consolle affidata ai dj Pinelli e Espis (house dance). Party targato Escape alla Pailotte, i dj sono Merella, Laddo, Meloni, Jkf e Twolee (house/elettronica). Bruno P e Max sono i dj del Cafè du Port, con musica dance e house. Le pubbliche relazioni sono curate da Luca Corona. Allo Switch Listening bar in consolle c’è CJ (house). Appuntamento con le selezioni house di Alex Contu al Flower Park.

Domani. Afro, latina e house con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino all’Azul. Al Bacan si avvicendano in consolle le diverse sfumature house di Space Funk e Betto Sun. Red Experience al Superclub della Marinella, mixano i dj Leoni e Farigu (dance/latina/house). Venc, Vargiu, BMiken e Lucente fanno ballare con hits, house e latina all’Albachiara. All’Operà la festa latina Bebecita: in consolle Roly, Fueghito e Manolo. Michele Uccheddu è il dj allo Switch Bar, con una selezione digitale e in vinile. Al Fico d’India serata Nocturna, djset pop/dance di Bandit e Luca R, voce di Jany. Closing party all’Oasi cafè, revival ‘80/90/00 mixato da dj Testa, mentre Simonluca è in consolle al Flower (remix dance).

Domenica. Alla Marinella djset genere house/latino/hits del dj Fabio Siddi e, nella terrazza, serata di musica latina con I Love Reggaeton con dj Roli. Melodic e organic house è la colonna sonora al tramonto al Bacan con il dj e producer Giacomo Busonera.

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