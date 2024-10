Le sfide di ritorno in Eccellenza e in Promozione 

Oggi è la giornata dedicata alla Coppa Italia dei dilettanti. Per l’Eccellenza c’è in palio l’accesso alle semifinali: il tabellone delle partite di ritorno dei quarti, con fischio d’inizio alle 16, propone Carbonia-Monastir (andata 2-1), Nuorese-Villasimius (0-1), Alghero-Ossese (0-0) e Tempio-Budoni (2-4). Novanta minuti decisivi. In caso di parità di reti nei 180’ saranno calciati direttamente i rigori.

La corazzata Monastir, galvanizzata dall’aver raggiunto il primo posto in campionato, proverà a ribaltare la sconfitta subita in casa. I minerari potranno puntare sul fattore campo per difendersi dal sicuro tentativo di assalto di Nurchi e compagni. Al “Frogheri” la Nuorese è costretta a realizzare almeno una rete, senza subirne, per riaprire il discorso qualificazione. Contro il Villasimius, che non vorrà farsi sfuggire la qualificazione, sarà la terza sfida dopo anche quella disputata in campionato e terminata in parità. Ancora più incerto il match di Alghero, dopo che i primi novanta minuti erano terminati senza reti. «Dovremo affrontare questo impegno come fosse una finale», dice il tecnico Gianmarco Giandon, «è un’opportunità per andare avanti. Giocare in casa è un vantaggio ma sappiamo che l’Ossese è una grande squadra e non sarà semplice». Serve invece un’impresa al Tempio che, per raddrizzare il risultato col Budoni e almeno giocarsi tutto ai rigori, deve vincere con due gol di scarto. Considerata l’ottima condizione degli uomini di Raffaele Cerbone, primi della classe col Monastir, servirà la partita perfetta.

In programma anche gli incontri di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. In campo alle 16 Macomerese-Bonorva (1-3) e Atletico Cagliari-Selargius (1-1), alle 17 Lanusei-Tortolì (2-2) e Ovodda-Terralba (0-1), alle 18 Usinese-Lanteri (4-1), alle 18,30 Coghinas-Luogosanto (2-1) e Uta-Guspini (2-2) e alle 19 Buddusò-Tuttavita (3-1). Nella partita di andata Usinese, Bonorva e Buddusò hanno acquisito un buon margine per poter staccare il pass per i quarti di finale.

