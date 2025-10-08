Le sfide degli operatori della salute mentale nel congresso di Terapia comportamentale 

Le sfide che attendono gli operatori della salute mentale sono epocali e richiedono una formazione eccellente e multidisciplinare. Da questa premessa prende le mosse il XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (Sitcc) che si svolgerà da oggi sino a domenica al Chia Laguna Resort. Saranno 600 i professionisti a confronto con 250 relatori per affrontare un tema d’attualità: “Uno, nessuno, centomila: l’enigma dell’identità”. Tra i relatori lo scrittore Paolo Giordano. «Tante le novità assolute», spiega Antonio Fenelli, neuropsichiatra e psicoterapeuta, organizzatore del congresso, insieme alla psicologa Cecilia Volpi.

