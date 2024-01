Le sfide con Djokovic, i complimenti del Papa 

Papa Francesco sta ricevendo una delegazione del Real Club Tennis di Barcellona. Alza lo sguardo e sorride: «Dobbiamo congratularci con gli italiani perché hanno vinto in Australia, quindi complimenti a loro». Sono gli auguri più belli, che arrivano alla fine di un anno straordinario. Iniziato non benissimo e finito come sappiamo. E giovedì, insieme agli altri azzurri con cui ha vinto la Davis in Spagna, sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delegazione guidata dal presidente Angelo Binaghi.

L’anno magnifico di Sinner era iniziato a Melbourne, dove perde agli ottavi con Tsitsipas. Vince a Montpellier in finale con Cressy, a Rotterdam batte Tsitsipas e Wawrinka ma si arrende in finale a Medvedev. A Indian Wells si ferma in semifinale con Alcaraz, a Miami vola: supera in semifinale Alcaraz, numero 1, ma nella sua seconda finale 1000 cade – sesta volta – con Medvedev.

Terra amara

A Monte Carlo scivola in semifinale contro Rune. Lascia Barcellona per infortunio, a Roma lo elimina Cerundolo agli ottavi, mentre a Parigi è battuto al secondo turno da Altmaier in cinque set. L’erba: Ruusuvuori lo batte a Hertogenbosch, ad Halle si ritira per un infortunio. A Wimbledon arriva fino alla semifinale: in tre set lo ferma il sette volte campione Đjokovic.

Il cemento

Al Masters 1000 di Toronto Sinner batte Berrettini, Monfils, Paul e in finale de Minaur per il primo successo in un 1000. Agli Us Open si ferma con Zverev agli ottavi in cinque set. È stanco e deluso: il 7 settembre decide di non partecipare alla prima fase della Coppa Davis. Si sposta in Asia: nell’Atp 500 di Pechino batte Alcaraz in semi e Medvedev in finale.Vince a Vienna (Atp 500) in finale con Medvedev e alla sua seconda partecipazione alle Finals di Torino batte Djokovic nel girone e, nella sua settima finale in stagione, affronta ancora Djokovic ma perde. A Malaga, epilogo di Davis, è decisivo: vince tutto, annullando a Djokovic (imbattuto da 12 anni) tre match point consecutivi. E poi il trionfo australiano.

