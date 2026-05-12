Le sfide Champions posticipate a lunedì, scontro Lega-prefetto  

No al derby di Roma la domenica alle 12,30 e, dunque, no anche alle altre partite che coinvolgono le squadre in corsa per la Champions: slitta tutto alle 20,45 di lunedì. Motivi di ordine pubblico, gestirlo in occasione della stracittadina della Capitale è difficile. Così ha deciso ieri la prefettura, giustificando la scelta «alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d’Italia in corso presso il Foro Italico». Cioè: calcio più tennis, binomio esplosivo. Dunque, tutto rinviato.

Ma l’iniziativa ha sollevato un polverone, perché la Lega Serie A ha reagito subito. Con una nota arrivata poco dopo ha invitato «con forza» le «autorità di ordine pubblico a revocare il rinvio» o ci sarà una reazione «in ogni opportuna sede a tutela della competizione». In sostanza si minaccia il ricorso al Tar. Il problema è la necessaria contemporaneità delle partite tra le squadre con gli stessi obiettivi, «caposaldo al quale la Lega Serie A non può certo abdicare, a garanzia del regolare svolgimento della competizione». Se il derby Roma-Lazio si gioca lunedì, così deve essere per Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.

In questo modo si «movimentano realisticamente 300mila tifosi, i quali patiranno le intuibili conseguenze logistiche ed economiche della decisione presa», prosegue la Lega. Senza dimenticare che la giornata sarà complicata dallo sciopero generale nazionale e che la decisione del prefetto di Roma ha conseguenze anche per i prefetti delle quattro città che ospitano le partite (Genova, Torino, Como e Pisa).

La scelta però ha trovato l’appoggio del tecnico della Lazio Maurizio Sarri: «Meglio giocare di lunedì. È meglio per tutti e anche per noi che abbiamo 24 ore di riposo in più. Ma anche perché credo che le quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non debbano farlo alle 12,30 di domenica». Mentre l’ipotesi del ricorso ha scatenato le reazioni anche dalla politica. «Quando si arriva a questo punto già si è persa l’occasione, che ci si ritrovi davanti a un giudice secondo me è il segnale non soltanto di come si è arrivati ma di come si è partiti», ha spiegato il ministro per lo Sport Andrea Abodi.

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