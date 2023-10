Le sette sarde in campo Palau sfida il Trecate 

Aspettando il debutto di Cus Cagliari e Sarlux Sarroch nella serie A3 maschile, le sette squadre sarde iniziano oggi l’avventura nei campionati nazionali. Capo d’Orso Palau nella B1 femminile, Garibaldi La Maddalena, Pan Alfieri Cagliari, La Smeralda Ossi e Audax Idrosistemi Quartucciu nella B2 femminile. Nella B maschile in campo Stella Azzurra Why Company Sestu e Forma Carni Borore (per quest’ultima turno di riposo).

B1 Femminile

Palau si appresta a vivere la settima stagione in B1. Antonio Guidarini dirige una squadra rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Oggi (Pala Andreotti ore 14,45) la prima con l’Igor Volley Trecate, composta da giocatrici tra i 16 e 18 anni.

B2 Femminile

A La Maddalena, rinforzato dai numerosi arrivi, sarà il 35° campionato nazionale per l’US Garibaldi, affidato a Ilaria Podda. Al Palazzetto (alle 16) arriva il Volley 7 Roma. Comincia in casa anche la Pan Alfieri, rivoluzionata, che debutta stasera al PalaConi (ore 16) con il Volley Friends Roma, altra formazione composta da giovanissime. Prima trasferta per La Smeralda Ossi. A Isernia è attesa dall’Europea ’92, settima nella scorsa stagione dopo la retrocessione dalla B1. I 60 anni dell’Audax Quartucciu, e il ritorno nei tornei nazionali dopo 46 anni, comporta una trasferta domenicale a Ostia.

B Maschile

Il nuovo corso della Stella Azzurra Sestu inizia oggi in trasferta con il Vero Volley Monza.

