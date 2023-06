Le sette meraviglie rossoblù 

Riva apre e chiude questo racconto. Perché il patrono laico dell’Isola e dei tifosi del Cagliari spinge la squadra – è la stagione 1963-1964, campionato di Serie B – verso la prima promozione in serie A. Ed è stato sempre Riva a salutare la squadra, da presidente onorario, dopo la storica impresa nella finale di Bari, solo pochi giorni fa. Un profilo basso, quasi in silenzio, ma presente. Da padre nobile, tifoso e simbolo.

Da quel primo, grande traguardo sportivo, siamo al 15 giugno del 1964, sono arrivate altre sei scalate trionfali per i rossoblù dalla seconda serie al massimo campionato: compresa l’ultima, forse la meno prevedibile soltanto poche ore prima. Tutte affascinanti, indimenticabili non solo per chi “ci crede”, attese e sofferte.

La prima

Il campionato di B ’63-64, secolo XX, si chiude con lo stadio Amsicora imbattuto e un attacco straordinario: Ricciotti Greatti 12 reti, Renzo Cappellaro 9, Gigi Riva e Danilo Torriglia 8 a testa. L’allenatore è Arturo Silvestri, un secondo posto sfiorato già la stagione prima e l’ingresso trionfale, a quarantaquattro anni dalla fondazione del club, nella massima serie. Riva ha vent’anni e sta diventando “quel” Riva.

La seconda

È il 17 giugno del 1979, lo stadio Sant’Elia è un catino bollente con quarantacinquemila spettatori, il Cagliari batte la Sampdoria e il gol di Gattelli, in rovesciata da pochi passi, è di quelle immagini che te le tieni dentro per sempre, perché fu il gol – insieme a quello di Bellini, che compiva quel pomeriggio 22 anni – che segna il ritorno nel grandissimo calcio dell’epoca. Mario Tiddia e Gigi Piras furono i profeti in patria, prodotti sardi doc per sapienza tattica e capacità di realizzazione. Una squadra bellissima, fatta di ragazzi che ancora oggi sono amici.

La terza

Il 20 maggio 1990 è il giorno in cui Claudio Ranieri diventa qualcosa di più che un semplice allenatore del Cagliari. La sua squadra, presa in terza serie moribonda, con le casse vuote e riportata in Serie A a suon di vittorie, imprese e belle storie, e grazie ai soldini degli Orrù, di Caria, Simonetti e company, firma l’impresa indimenticabile della promozione pareggiando a Pisa. Ranieri centra il doppio salto (la squadra arrivava dalla Serie C), Provitali è il miglior marcatore ma tutti quegli eroi sono da ricordare, da Ielpo a Valentini, festeggiati una settimana dopo in un Sant’Elia epocale e tirato a lucido, a un mese dall’inizio dei Campionati del Mondo di Italia ’90.

La quarta

Il 14 giugno del 1998, dopo una sola stagione “nel purgatorio della B”, titolava questo giornale, il Cagliari guidato da Gian Piero Ventura si riappropria della massima serie: terzo posto alla fine del girone d’andata, terzo posto finale. Attacco sensazionale (Muzzi 17 gol, Dario Silva 13, l’ottimo centrocampista De Patre con 7) e la spinta dei tifosi. Questa è la prima promozione del presidente Massimo Cellino, una squadra che vinceva e divertiva grazie alle invenzioni di O’Neill e Vasari, alla solidità di Berretta, Sanna e Villa e alle parate di Scarpi.

La quinta

Il 29 maggio 2004, il Cagliari – dopo quattro anni – torna in Serie A nel suo stadio, il Sant’Elia, dopo aver giocato le prime nove partite interne nel piccolo impianto del “Manconi” di Tempio. E lì, in quegli spogliatoi troppo piccoli per squadre e cronisti, si consuma il divorzio fra Cellino e Ventura, pochi minuti dopo la sconfitta interna con il Piacenza. Il Cagliari di Gianfranco Zola, il mago del calcio che trascina la squadra a suon di gol e assist, passa nelle mani di Edi Reja e comincia una marcia inarrestabile verso la promozione. La vittoria decisiva è quella con la Salernitana (Esposito e Suazo), l’apoteosi al Sant’Elia precede una festa negli spogliatoi che va in diretta su Sky.

La sesta

Benvenuti a Bari, con il Cagliari di Massimo Rastelli che vince il campionato trascinato dalle reti di Farias, Joao Pedro e Sau: al “San Nicola” l’aritmetica certezza dell’immediato ritorno in A arriva con un secco 0-3, dopo un lunghissimo campionato condotto anche grazie a un organico da corazzata. Sulla scia di quel percorso, nella stagione successiva il Cagliari ottiene il miglior piazzamento in Serie A nell’epoca Giulini: 11° posto.

La settima

Quella dell’11 giugno 2023 è senza dubbio la più sofferta e affascinante impresa del Cagliari negli ultimi cinquant’anni, di portata simile solo alla conquista di un posto in Coppa Uefa alla fine della stagione 1992-93 con il sesto posto e all’annata successiva, con la semifinale europea persa con l’Inter. Gli eroi li conoscete uno per uno: un bis per Ranieri, con la statua, “quella” statua, ribatezzata per l’occasione.

