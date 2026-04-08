“Le serve” sabato al Maria Carta di Elmas 

Nell’anteprima della VI edizione della rassegna Teatri d’Estate, Il Salto del Delfino presenta il suo nuovo spettacolo “Le serve” di Jean Genet, con la regia di Nicola Michele. Il debutto è in programma per sabato, alle 20, al Teatro Comunale Maria Carta di Elmas, segnando un nuovo appuntamento con il teatro contemporaneo all’interno della rassegna.

Lo spettacolo, tratto da uno dei testi più intensi e provocatori del teatro del Novecento, mette in scena un gioco sottile di identità, potere e ossessione, portando lo spettatore dentro una dimensione ambigua e carica di tensione emotiva. Un’occasione per il pubblico di immergersi in una rilettura scenica capace di restituire tutta la forza e l’attualità dell’opera di Genet. Il cast è composto dalle attrici Simona Ferru, Ylenia Marras e Giorgia Piano, che si sono formate nel Laboratorio di arti sceniche della Compagnia.

Jean Genet scrive questo atto unico nel 1946 ed è tra le sue opere più famose e meglio riuscite: il dispositivo scenico viene tratto dalla storia vera delle sorelle Papin, due domestiche che negli anni trenta uccisero la loro padrona e sua figlia. In scena, le due serve sono le sorelle Solange e Chiara, che giocano al teatro quando la loro padrona esce di casa: indossano i vestiti della signora, utilizzano i suoi trucchi e i suoi gioielli. Fanno una rivolta, pensando all’eredità che un giorno potrebbero ottenere. La padrona incarna il potere e si pone nei confronti delle serve sotto una veste cinica e ambigua. Le due cameriere amano e odiano la signora, denunciano il suo amante con lettere anonime, fino a perseguire un sacrificio estremo.

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