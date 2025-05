Le Serre, solo erbacce nel parco mai nato  

Sarebbe dovuta diventare un'area verde per famiglie e bambini, attrezzata per permettere di godersi momenti di relax all'aria aperta. Un parchetto, insomma. Invece, da tempo lo sterrato tra via Gronchi e via Cavour, nel quartiere Le Serre, è diventato una zona incolta invasa da erbacce alte dove trovano terreno fertile zecche, zanzare, blatte e persino topi. Come se non bastasse, di frequente i soliti incivili approfittano del degrado per abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

Insetti e topi

Le lamentele dei residenti della zona sono note, c'è chi oramai ha perso ogni speranza, ma altri, al contrario, continuano a denunciare lo stato di abbandono dell'area. Come Sabrina Ancis: «Puntualmente ogni anno, soprattutto quando arriva il caldo e l'estate, si moltiplica la presenza degli insetti e, peggio ancora, dei topi, che quando ci sono il rifiuti abbandonati banchettano felicemente». La donna è una di coloro che abita nelle villette a schiera nei pressi dell'area incolta. «Da un mese a questa parte», dice, «dentro casa sono già entrate le zanzare. Indubbiamente provengono da quel terreno. Il Comune farebbe bene a intervenire con più frequenza, almeno una volta al mese».

Roberto Meloni, un altro abitante del quartiere, dice che «si comincia a sentire già l’odore nauseabondo che proviene da quello sterrato ogni qual volta si accumulano i rifiuti. Siamo costretti a tenere le finestre chiuse». A preoccupare lui e altri residenti non è però solo la presenza di insetti, ratti e rifiuti, che molti della zona considerano come un problema igienico sanitario: «Le erbacce alte favoriscono anche gli incendi», osserva Meloni, «ci siamo rassegnati all'idea che non ci sarà mai un bello spazio verde come in altre zone del paese, però ci chiediamo cosa aspetti l'amministrazione comunale a intervenire più spesso e con maggior incisione per ripulire l'area».

L’assessore

A rispondere a questa domanda è l'assessore all’Ambiente Walter Caredda: «È già stata pulita diverse volte in questi mesi, purtroppo le piogge fanno ricrescere l'erba dopo una settimana. Comunque, sperando nel bel tempo, è già stato programmato un ulteriore intervento, come in tutte le aree del territorio di proprietà comunale. Per le aree private i vigili faranno rispettare l'ordinanza sindacale che prevede la pulizia delle erbacce da parte dei proprietari entro il 1° giugno. Lo stesso discorso vale per l'isola ammnistrativa di Sant'Isidoro».

