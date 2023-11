Le Serre, la piazza prende forma 

L’annuncio del restyling di piazza in via Vittorio Emanuele, nel quartiere Le Serre, risale alla fine del 2020, ma per vedere le ruspe i residenti, che da più di trent’anni aspettano anni aspettano di vedere quello spazio di circa 6 mila metri quadri, abbandonato e trascurato, diventare un parco hanno dovuto attendere la fine del 2022. Poi un’altra interruzione dei lavori a causa di diversi cavilli burocratici, ma dal 3 novembre mezzi e operai sono tornati sul campo e salvo altre interruzioni, il parco in primavera potrà essere inaugurato.

Lavori riavviati

«I lavori erano stati interrotti perché non avevano soddisfatto le aspettative del direttore dei lavori e sono stati quindi demoliti per iniziare daccapo», chiarisce l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, «Gli alberi già piantumati che si stavano seccando, verranno chiaramente sostituiti prima della presa in carico da parte del Comune. Inoltre ricordo che, come tutti gli altri parchi, anche questo verrà irrigato con l’acqua del pozzo».

Come sarà

Il nuovo polmone verde avrà giochi per i bambini, un’area cani, spazi per gli anziani e tante piante. La piazza sta vedendo la luce grazie a con un finanziamento di 600 mila euro, che arrivano da un avanzo vincolato proveniente dalla escussione delle polizze fidejussorie stipulate dalla cooperativa Cento che ha dato vita, nei primi anni Novanta, all’intero quartiere.

«L’accesso all’area avviene da via Vittorio Emanuele II e si snoda tra via Einaudi e via Saragat», spiega ancora Caredda. «Il parco sarà privo di barriere architettoniche, le superfici saranno tutte in piano, evitando la presenza di gradini, soglie, elementi di delimitazione e inserendo opportuni sistemi di stabilizzazione e supporto che rendano percorribili gli spazi a tutti».

Oltre al prato verde, circondato dai grandi pini già presenti, verrà realizzata anche una pavimentazione in calcestruzzo architettonico.

Anche l’area cani

«Gli spazi più ampi sono organizzati come aree di sosta e lì verranno sistemate delle panche e dei tavoli in calcestruzzo e legno. L’area gioco per i bambini è, invece, definita da una pavimentazione anti trauma circolare colorata, all’interno della quale viene collocato un gioco semi inclusivo».

Non mancherà l’area dedicata ai cani. Uno spazio di circa 240 metri quadri per sgambettamento, separato dal resto del parco da una recinzione e accessibile attraverso due cancelli. «Questa è protetta da una griglia “salva prato” che consente di preservare l’erba verde rispetto all’attività degli animali, inoltre ci sarà anche una fontanella per fa bere e rifrescare gli amici a quattro zampe».

RIPRODUZIONE RISERVATA