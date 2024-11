Le Serre, già chiuso il parco inaugurato a gennaio 

Il parco di via Vittorio Emanuele, nel quartiere Le Serre, terminato e aperto senza inaugurazione lo scorso gennaio è già off limits. I residenti lo hanno infatti trovato recintato «a causa di un fungo che ha danneggiato il prato», spiega l’assessore all’ambiente Walter Caredda, «sarà la ditta a provvedere al ripristino e quando tutto sarà terminato la piazza verrà nuovamente restituita alla collettività».

Il polmone verde da seimila metri ha avuto un iter lungo e turbolento. Realizzati grazie a un progetto da circa 600 mila euro, che arrivano da un avanzo vincolato proveniente dalla escussione delle polizze fidejussorie stipulate dalla cooperativa Cento che ha dato vita, nei primi anni Novanta, all’intero quartiere.

Nel parco sono stati installati i giochi per i più piccoli: altalene e scivoli, ma c’è anche un’area da 240 metri quadri dedicata allo sgambamento dei cani, separato dal resto dell’area da una recinzione e accessibile attraverso due cancelli. Mentre a fare da cornice allo spazio dove i quartuccesi possono passare il proprio tempo libero tra chiacchiere, racconti e aneddoti, grandi alberi, panche e tavoli in calcestruzzo e legno. Tutto in un ambiente sicuro e privo di barriere architettoniche.

