Televisione.
31 ottobre 2025 alle 00:14

Le “Sere nere” di eroCaddeo  L’artista di Sinnai ce l’ha fatta 

Con la canzone cult di Tiziano Ferro prosegue la corsa a “X Factor” 

Sventola la bandiera dei Quattro Mori all'X Factor Arena per eroCaddeo, che porta a casa anche la seconda puntata del talent di Sky con un brano intramontabile, “Sere Nere” di Tiziano Ferro.

Lo fa Damiano Caddeo, 27 anni, di Sinnai, con la sicurezza di un cantante rodato, che padroneggia il palco, la voce e le emozioni. «Mi spaventa, ho paura di non sentirlo abbastanza», si sfogava con il suo giudice Achille Lauro che ha scelto la cover. E invece, in total black, lo ha “caddeizzato” con grande talento, dribblando imitazioni e quindi inevitabili confronti. «Perché prima ancora della tecnica c'è il sentimento».

Per Damy il cammino è in continua crescita, una progressiva presa di coscienza di capacità innate che gli fanno bucare lo schermo. Francesco Gabbani al termine dell'esibizione ha gli occhi rossi: «Sto cercando di trovarti qualche critica ma non ci riesco». Così Jake La Furia: «Era un pezzo rischioso e tecnicamente difficile ma tu hai le capacità». E Paola Iezzi: «Amo tutto».

«Sto ricevendo migliaia di messaggi per questo ragazzo», confessa Achille Lauro. «Un sacco di pretendenti che vorrebbero accaparrarselo ma tu», scherza, «fino a che sei qui non ti fidanzi. Continua a soffrire perché abbiamo bisogno delle tue canzoni». Che il cuore di Damiano batta per qualcuno non è un mistero: «Fidanzata, ex, boh, ci stiamo lavorando». Quello che conta è che «nella mia vita e per la mia musica l'amore è fondamentale».

