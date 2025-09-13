VaiOnline
Acli.
14 settembre 2025 alle 00:26

Le sedute di meditazione che salvano dallo stress 

Meditazione e Mindfulness contro lo Stress. Aperte le iscrizioni per gli incontri di promozione del benessere psico-fisico. Un massimo di dieci posti per tre appuntamenti (uno a settimana). Il corso sarà avviato a ottobre. Per informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 3371104992, 07043039 o scrivere a puntofamiglia@aclicagliari.it

Rivoluzione

La lotta contro lo stress che minaccia ogni giorno il nostro benessere mentale è una delle sfide principali da affrontare nella società contemporanea. Rivoluzionare il proprio approccio al quotidiano può essere una delle chiavi per combattere questa battaglia. Dopo le passate esperienze positive, a ottobre Bene Comune Sardegna assieme alle Acli provinciali di Cagliari, nell’ambito delle attività del Punto Famiglia delle Acli di Cagliari, organizza una nuova edizione dei laboratori Mindfulness.

Lo scopo

L’obiettivo principale degli incontri, realizzati nell’ambito del progetto "Genti de Bixinau" di promozione della cittadinanza attiva e dell'interculturalità, è proprio quello di rivoluzionare il proprio approccio al quotidiano, promuovere il benessere psico-fisico e ridurre lo stress.

Calendario

I tre incontri, della durata di un’ora, ogni mercoledì dalle 15. Gli interessati possono contattare la segreteria organizzativa telefonicamente allo 3371104992, 07043039 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica puntofamiglia@aclicagliari.it.

