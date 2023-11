Le scuse dopo le accuse social 

La sua denuncia pubblica come vittima di bullismo nel liceo delle Scienze umane Satta di Nuoro, affidata tre anni fa alle pagine dell’Unione Sarda, aveva scosso tante coscienze e generato un accesso dibattito sulla pagina social “Sei di Nuoro se”. La ragazza aveva accusato le compagne di classe di averla sottoposta ad atti di bullismo, accuse rilanciate anche contro la scuola, che non era intervenuta. Il dibattito, come spesso accade sui social, era andato molto oltre, facendo sfociare la critica di alcuni utenti del gruppo nella presunta diffamazione. I post accusavano la preside Carla Rita Marchetti. Per alcuni internauti era colpevole di non essere intervenuta e aver nascosto quegli atti di bullismo denunciati dalla studentessa Tiziana Careddu, all’epoca al quinto anno. La vicenda ieri è finita davanti al tribunale di Nuoro e si è conclusa con le scuse della giovane accusata di diffamazione verso la preside. Fu proprio la preside a denunciare il moderatore del gruppo “Sei di Nuoro se”, il 52 enne Igor Capra. Se per il gestore del gruppo social è arrivata l’archiviazione da parte del gip «per particolare tenuità del fatto», ieri davanti al giudice monocratico Daniela Russo, dopo un decreto di giudizio immediato emesso dal gip del Tribunale, è comparsa Maria Antonia Mulas, 24 enne di Orgosolo, difesa dall’avvocato Adriano Catte.

Tanti commenti

La ragazza, nel 2019, su Facebook aveva commentato la notizia scrivendo che «la Marchetti ha sempre e continuerà sempre a nascondere fatti del genere». Non l’unica affermazione contro cui la preside (rappresentata dall’avvocato Domenica Porcu) aveva deciso di sporgere denuncia. Decine i commenti sopra le righe. Per la Marchetti anche quelli di Capra, ritenuti però dai giudici «di particolare tenuità». La Mulas è l’unica ad essere finita imputata: rispetto agli altri iscritti del gruppo social era intervenuta nel dibattito utilizzando il suo profilo personale, mentre tante altre persone si nascosero dietro falsi profili o nik-name e Facebook negò alla Procura l’accesso per risalire alla reale identità. Così ieri la ragazza è comparsa per il giudizio immediato con l’accusa di diffamazione aggravata.

Le scuse

La vicenda, alla fine, si è dimenticata della denuncia pubblica fatta da Tiziana: la ragazza sostenne di essere stata bullizzata (al suo primo anno di scuola) con oltre duecento messaggi Whatsapp, e successivamente con continue prevaricazioni. Sul caso la stessa preside ammise «di aver avviato doverose azioni di indagine interna» e si concluse immediatamente con l’intervento della scuola. Ieri davanti al giudice non c’erano le “presunte” bulle, ma la ragazza che accusò la preside del liceo nuorese di “insabbiare” gli atti di bullismo. Mulas però ha chiesto scusa. Lo ha fatto inviando una lettera scritta tramite il suo avvocato alla stessa Marchetti, che così ha deciso di rimettere la querela. Per questo il giudice ha pronunciato il «non luogo a procedere» nei confronti della ragazza.

