Le scuse di Viola per il rigore sbagliato 

La testa china, le mani sollevate a chiedere scusa ai tifosi, i suoi tifosi. Quelli che avevano dovuto rimangiarsi la gioia per un gol annullato e che si erano aggrappati alla sua infallibilità dagli undici metri. E invece, nel momento più importante, l'infallibile Nicolas Viola ha sbagliato, facendosi ipnotizzare dal portiere dell'Empoli Caprile. Che in un pomeriggio di fine anno si è preso la sua piccola rivincita sul Cagliari e su quei playoff persi, qualche mese fa, col Bari. Lui, il dottor Viola, sente la responsabilità, ma va avanti. E lancia già la prossima sfida, dalla sua pagina social: «L'errore più grande sarebbe ora, non provarci più. Ma così non sarà!».

Gioia e dolore

Tutto in un pomeriggio, con Viola che provava a trascinare i rossoblù in uno scontro diretto dove i punti valevano oro. Al 20' della ripresa, ecco la firma che poteva cambiare quest'ultima gara di un 2023 indimenticabile: punizione dalla trequarti, sulla destra, sinistro violento e a giro, l'uscita a vuoto di Caprile e la palla in rete, come già accaduto qualche mese fa in Coppa Italia contro l'Udinese. La gioia della Domus, la corsa di Viola e tutti i rossoblù sotto la Curva sud per questa nuova perla. Ma l'arbitro Maresca, circondato dai giocatori toscani, riceveva la chiamata meno attesa, quella del Var. Il controllo di qualche minuto, il leggero tocco di Pavoletti sul portiere, abbastanza per ricacciare in gola la gioia e annullare la rete. Ma Viola non si è abbattuto e quando, al 35', ancora Maresca ha indicato il dischetto per il contatto tra Walukiewicz e Pavoletti, non c'è stata discussione. Viola si è messo il pallone sotto il braccio, prendendosi la responsabilità. Una breve rincorsa, il sinistro secco, ma non troppo angolato. A Caprile è bastato battezzare l'angolo giusto per intercettare la palla e regalare al numero 10 del Cagliari un fine d'anno amarissimo.

Il buio

Da quel momento, Viola è entrato in confusione e Ranieri lo ha richiamato in panchina al 44'. «Ha chiesto scusa a tutti, ma questa è una famiglia», ha spiegato il tecnico. E tutti i compagni si sono stretti intorno al loro leader, che in altre circostanze era stato determinante in positivo. Anche dal dischetto. Già a Bolzano, lo scorso anno, Viola si era presentato alla battuta, ribaltando l'iniziale svantaggio, in una gara poi chiusa sul 2-2. Una delle sue specialità, il calcio di rigore. L'ultimo e unico (fino a ieri) errore in carriera era datato 24 settembre 2017, col Benevento, quando a Crotone centrò l'incrocio dei pali dagli undici metri. Per il resto, quindici realizzazioni su quindici, compresa quella di Bolzano. A fine partita, è uscito a testa china, ma tra gli abbracci di quegli stessi compagni che, in altre situazioni, lo avevano abbracciato per una vittoria. Il tempo di scacciar via i cattivi pensieri e Viola è pronto a ripartire. «L'errore più grave sarebbe ora, non provarci più», carica e si carica su Instagram. «Ma così non sarà! Dispiaciuto, molto, ma con la voglia di ripartire più forte che mai. Forza Cagliari». Il Lecce è già nel mirino, c'è una salvezza da conquistare.

