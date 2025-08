Le scuse al sindaco: «Sono mortificato» 

«Chiedo scusa all’amministrazione e a tutta la comunità di Monserrato». Le parole sono dell’organizzatore della Fiesta Latina, Cristian Vincenti, rivolte al sindaco Tomaso Locci nel corso di una telefonata venerdì sera. L'uomo, ora iscritto al registro degli indagati, ha espresso tutto il proprio rammarico per le intossicazioni da botulino avvenute in occasione del festival dei sapori sudamericani tenuto tra il 22 e il 25 luglio nella città dell’hinterland cagliaritano. A darne notizia è proprio il primo cittadino di Monserrato. «Mi ha telefonato e ha chiesto in più occasioni di dargli notizie delle persone ricoverate, manifestando la sua preoccupazione, in particolare per le condizioni dei bambini», spiega Locci. «Si è mostrato mortificato, del resto in dieci anni di festival itineranti, anche fuori dalla Sardegna, non era mai avvenuto un episodio del genere». Sui profili social del festival è comparso un comunicato in cui si parla di un «momento difficile» e si spiega la scelta di mettere in pausa ogni attività «per senso di responsabilità». Si assicura inoltre la massima collaborazione con le autorità sanitarie «per capire esattamente cosa sia successo».

Gli umori

Intanto, in città le emozioni restano contrastanti. Da un lato, col trascorrere dei giorni si affievolisce la possibilità di veder emergere nuovi casi di intossicazione, e con essa la psicosi che ne è derivata, alimentata da informazioni fuorvianti circolate sui social e nelle chat private. Chi ha partecipato, insomma, può tirare un sospiro di sollievo. D’altro canto, tra la popolazione continua a farsi largo la preoccupazione per la sorte dei propri concittadini ricoverati, le cui condizioni restano per il momento stazionarie. Sono tanti, oltretutto, coloro che invocano maggiori verifiche sul cibo somministrato in occasione delle sagre.

«Provo un gran dispiacere a sapere che un momento di divertimento sia diventato una tragedia», racconta Sonia Nannizzi, una tra i presenti alla Fiesta Latina di Monserrato, per fortuna senza incorrere in alcun problema. «Il rischio di cibo contaminato esiste, purtroppo anche nei ristoranti. Ci vorrebbero più controlli».

