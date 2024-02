Nella regione senza bambini, ultima in Italia anche nel 2023 per numero di nuovi nati, dal 2018 a oggi si contano (dati Miur) ben 20.571 alunni in meno, quindicimila dei quali della scuola dell’infanzia e della primaria. Questi i numeri del primo impatto del disastro demografico sull’istruzione in Sardegna. Intanto, ieri il Consiglio regionale ha varato all’unanimità la norma che per due anni salva tutte le 270 autonomie scolastiche.

